Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Milyonların beklediği konuyla ilgili AK Parti'den açıklama var

Memur ve emekli maaşına yapılan yüzde 30 zammın ardından milyonlarca emeklinin gözü, bayram ikramiyelerine çevrildi. Emekliler bayram ikramiyelerinin en az 2 bin TL olmasını beklerken konuyla ilgili AK Parti milletvekili Hüseyin Yayman'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yayman, "İnşallah bu konuda da milletimize mahcup olmayacak bir zam oranı yapılacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde memur ve emeklilere maaş artışının yüzde 30 oranında uygulanacağını duyurdu. Buna göre en düşük emekli maaşı tutarı 5 bin 500 liraya çıkarılacak.

YÜZDE 30 ZAM YAPILIRSA İKRAMİYE 1.430 TL OLACAK

Şimdi de milyonlarca emeklinin gözü, verilen bayram ikramiyesine çevrildi. Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.100 TL şeklinde iki ayrı ikramiye alıyor. Eğer maaşlara uygulandığı gibi ikramiyeye de yüzde 30'luk bir zam yapılırsa emeklinin bayram ikramiyesi de 1.430 TL'ye yükselecek. Emeklinin beklentisi 2 bin ile 2 bin 500 TL arasında.

"MAHCUP ETMEYECEK BİR ZAM ORANI YAPILACAKTIR"

Bu noktada AK Parti milletvekili Hüseyin Yayman, bayram ikramiyeleri ile değerlendirmelerde bulundu. Yayman "Bayram ikramiyelerin durumu ne olacak?" sorusuna; "Ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanımızın kendisine milletimizden yönelen bu talebe karşı da olumlu bir tavır gösterecek. Ben bu çağrıları cumhurbaşkanımızın duyacağına inanıyorum. İnşallah bu konuda da milletimize mahcup olmayacak bir zam oranı yapılacaktır." yanıtını verdi.