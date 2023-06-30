Emeklilerin Maaşlarına İlişkin Eleştiri

GENÇAĞA KARAFAZLI

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, "Bundan 4 yıl önce bir emekli iki asgari ücret düzeyinde maaş alırken, bundan 10 yıl önce emekli olan bir vatandaş ev araba alırken, bugün emekliler bankalardan promosyon peşinde dolaşmaya başladı. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 TL denilirken bile aslında emeklinin hakkı gasp edildi. Yani 7 bin 550 lira alan emekliye hiçbir artış olmuyor" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Rize'de partililer ve yurttaşlarla bir araya geldi. Emeklilerin maaşlarına değinen Enginyurt, intibak yasasının çıkarılmamasının milyonlarca insanı mağdur ettiğine dikkat çekti. Enginyurt, şunları söyledi:

"BUGÜN EMEKLİLERİN MAAŞI 20 BİN İLA 22 BİN 800 TL DOLAYLARINDA OLMALIYDI"

"Bundan 4 yıl önce bir emekli iki asgari ücret düzeyinde maaş alırken, bundan 10 yıl önce emekli olan bir vatandaş ev araba alırken, bugün emekliler bankalarda promosyon peşinde dolaşmaya başladı. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 TL denilirken bile aslında emeklinin hakkı gasp edildi. Yani 7 bin 550 lira alan emekliye hiçbir artış olmuyor. En düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira iken 8 bin 500 lira alan bugün yine 8 bin 500 lira almaya devam ediyor ama en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira. En düşük emekli maaşı ne demek, 3 bin 600 gün üzerinden veya 5 bin gün üzerinden prim ödeyerek emekli olanlar demek. Otuz yıl öğretmenlik yapan, 30 yıl memuriyeti olan insanlar maalesef büyük bir hak kaybı yaşıyorlar. Emeklilikteki artış en düşük emekli maaşının 5 bin 500'den 7 bin 500'e yükseltirken; 7 bin 500 liranın üzerindeki emeklinin maaşını da aynı oranda yükseltmekle adaletli olunur. Dolayısıyla iktidar emekliyi yok saymaktadır.

Asgari ücretin iki katı emekli maaşı alırken bugün o maaşın 17 bin lira olması gerekirken asgari ücret 11 bin 400 TL olmuştur. Demek ki emeklinin maaşı 22 bin 800 TL olması gerekirken maalesef emeklilerimiz 5 bin lira ile 8 bin lira arasına mahkum edilmiştir. Bugün hükümetin açıklamasıyla anlaşılıyor ki emekli maaşı yine enflasyon oranında artış görecek denilerek emeklinin hakkı gasp dilecek. Çünkü mayıs ayı enflasyonu yüzde 39 denildiğine göre, haziran ayı enflasyonu daha aşağı açıklanacağından dolayı emekli maaşı yeterli olmayacaktır. Dolayısıyla 13 milyon civarında Türkiye'de emekli bir hak kaybı yaşıyor, bir sürü mağduriyet yaşıyor. Emeklilikte bir adalet yok bunun düzeltilmesi gerekiyor. Ama maalesef iktidar emekliyi yok sayıyor, hiçe sayıyor. Bunun karşılığında yapılacak olan tek şey emeklilerin bir güç birliği oluşturarak, bir ses bir hareket oluşturması gerekiyor. Emekli artık kaderine razı olmamalı. Emekli hak ve hukukunu arayacak platformlar oluşturmalıdır. Çünkü iktidar ses kısma konusunda istikrarlı durmaya da devam ediyor.

"EMEKLİLERE HAK ETTİĞİ DÜZENİ, HAK ETTİĞİ MAAŞI ALMALARI İÇİN ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ"

Kemal Kılıçdaroğlu emekliye 15 bin lira promosyon yatıracağım dedi, ancak milyonlarca emekli, 15 bin TL'yi değil 2 bin lira bayram ikramiyesini kabul ederek oyunu Recep Tayyip Erdoğan'a verdi. Demek ki burada biz kendimizi emeklilere anlatamadık. İnşallah bundan sonra kendimizi emeklilere daha iyi anlatarak, emeklilere hak ettiği düzeni hak ettiği maaşı almaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."