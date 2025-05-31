Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün başladı

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün itibarıyla ödenmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında toplam 57,4 milyar TL ikramiye dağıtılacağını açıkladı.

ÖDEME TAKVİMİ GRUBA GÖRE BELİRLENDİ

Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre;

Bağ-Kur (4B) emeklileri 31 Mayıs'ta,

Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekliler 1 Haziran'da,

SSK (4A) emeklileri ise 2, 3 ve 4 Haziran tarihlerinde ikramiyelerini alacak.

Her emekliye 4 bin TL bayram ikramiyesi yatırılacak. Ramazan Bayramı'nda verilen miktarla aynı olan bu ödeme, Kurban Bayramı öncesi emeklilerin elini bir nebze rahatlatmayı hedefliyor.

57,4 MİLYAR LİRALIK DEV KAYNAK AKTARILDI

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emeklilere ve hak sahiplerine toplamda 57,4 milyar lira ödeme yapılacağını vurguladı. "Ülkemizin emektarları ve kıymetli aileleri için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" sözleriyle emeklilere iyi dileklerini iletti.