Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün başladı

Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün başladı
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Emeklilerin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başlandı. Her bir emekliye 4 bin TL olmak üzere toplam 57,4 milyar liralık ödeme 4 gün içinde tamamlanacak.

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün itibarıyla ödenmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında toplam 57,4 milyar TL ikramiye dağıtılacağını açıkladı.

ÖDEME TAKVİMİ GRUBA GÖRE BELİRLENDİ

Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre;

Bağ-Kur (4B) emeklileri 31 Mayıs'ta,

Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekliler 1 Haziran'da,

SSK (4A) emeklileri ise 2, 3 ve 4 Haziran tarihlerinde ikramiyelerini alacak.

Her emekliye 4 bin TL bayram ikramiyesi yatırılacak. Ramazan Bayramı'nda verilen miktarla aynı olan bu ödeme, Kurban Bayramı öncesi emeklilerin elini bir nebze rahatlatmayı hedefliyor.

57,4 MİLYAR LİRALIK DEV KAYNAK AKTARILDI

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emeklilere ve hak sahiplerine toplamda 57,4 milyar lira ödeme yapılacağını vurguladı. "Ülkemizin emektarları ve kıymetli aileleri için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" sözleriyle emeklilere iyi dileklerini iletti.

Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün başladı

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDuran Kocak:

Siz dalgamı geciyorsunuz 4bin ne dir ya Bu insanlar sizin gözünüzde insan deyil Bir malmış gibi bakıyorsunuz nerde devlet nerde millet intifada hükünet................

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Haber Yorumlarıbaybars ulu:

Geçin dalganızı geçin 4 bin lira ne büyük para.

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