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Emeklilere zamlı ikramiyeler mart ayında Meclis'e gelecek! Masada 3 farklı senaryo var

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Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler bayram ikramiyelerine yapılacak zamma çevrildi. Yılda iki kez verilen emekli ikramiyelerine yüzde 50 ile yüzde 150 arasında bir zam gelmesi bekleniyor ve düzenlemenin Mart ayında TBMM'ye gelmesi planlanıyor. Masada ise 3 farklı zam senaryosu var. Buna göre ikramiyeler, net 2 bin lira olarak uygulandığından yola çıkılarak yapılan hesaplamalara göre yüzde 50 zam gelirse 3 bin, yüzde 100 zam gelirse 4 bin, yüzde 150 zam gelirse 5 bin lira olacak.

Emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi zammının mart ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Masada ise 3 farklı zam senaryosu var. Buna göre ikramiyeler, net 2 bin lira olarak uygulandığından yola çıkılarak yapılan hesaplamalara göre yüzde 50 zam gelirse 3 bin, yüzde 100 zam gelirse 4 bin, yüzde 150 zam gelirse 5 bin lira olacak.

Memurlar ile SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranının yüzde 49,25'e yükselmesiyle birlikte en düşük emekli aylığı da 7.500 liradan 10 bin liraya çıktı. Emekli maaşlarına yapılan zammında ardından şimdi gözler bayram ikramiyelerine çevrildi.

GÖZLER EMEKLİLERE VERİLECEK BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMINDA

2024 yılının Emekliler Yılı' olarak ilan edilmesi ve yerel seçimlerin de etkisiyle kulislerde ikramiyelere zam yapılacağı konuşulurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan da geçtiğimiz günlerde sinyali verdi. Açıklamalarında Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız" dedi.

Emeklilere zamlı ikramiyeler mart ayında Meclis'e gelecek! Masada 3 farklı senaryo varVedat Işıkhan

MART AYINDA YASALAŞTIRILMASI BEKLENİYOR

Bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen 8. Yargı Paketi ile birlikte çalışma hayatını ilgilendiren düzenlemelerin yer aldığı torba yasa görüşülecek. Kanal D Ana Haber'de yayınlanan habere göre, emekli ikramiyesine artış sağlayacak düzenleme bu torba yasaya eklenecek. Düzenlemenin mart ayı içerisinde yasalaştırılması bekleniyor.

Emeklilere zamlı ikramiyeler mart ayında Meclis'e gelecek! Masada 3 farklı senaryo var

MASADA 3 FARKLI ZAM SENARYOSU VAR

Yılda iki kez alınan bayram ikramiyelerine yapılacak zam artışının yüzde 50 ile yüzde 150 arasında olması bekleniyor. Masada ise 3 farklı senaryonun olduğu ifade ediliyor.

Şu anda ikramiyenin net 2 bin lira olarak uygulandığından yola çıkarak yapılan hesaplamalara ve bu senaryolara göre emekli ikramiyesi hesaplaması şöyle hesaplanıyor:

  • Yüzde 50'lik bir zam alınırsa 3 bin
  • Yüzde 100'lük bir zamda 4 bin
  • Yüzde 150'lik bir zamda 5 bin lira
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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