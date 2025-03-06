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Emekliler bayram ikramiyeleri konusunda müjde beklentisi içinde

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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesinde artış beklediğini belirterek, "İkramiyeler, emeklilerimizin bütçesine katkı sağlayacak ve adına yakışır bir düzeye yükseltilmeli." dedi.

Türkiye'de milyonlarca emekli vatandaş, Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiyelere yapılacak zamma odaklandı. 2024 yılında 3'er bin lira olarak ödenen bayram ikramiyelerinde yeni artış büyük merak konusu.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada, emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi kazanımının TÜED'in uzun yıllar süren mücadelesinin sonucu olduğuna dikkati çekerek, emeklilere 2018'den itibaren dini bayramlarda ikramiye verilmeye başlandığını anımsattı.

"BAYRAM İKRAMİYELERİ CİDDİ ORANDA ERİDİ"

O dönem Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er lira olarak verilen ikramiyenin, yapılan artışlarla mevcutta her bir bayram için 3 bin lira olarak uygulandığını aktaran Ergün, şöyle konuştu: Son yıllardaki yüksek enflasyon karşısında bayram ikramiyeleri ciddi oranda eridi. İkramiyelere enflasyonun oldukça altında yapılan artışlar sonucu, ikramiyeler emeklilerin bütçesine katkı sağlamaktan uzaklaştı. İkramiye uygulamasının başlatıldığı 2018 yılında 1000 lirayla emeklilerimiz sıla-i rahim yapabiliyor ve küçükbaş kurban alabiliyordu. Maalesef, bugün mevcut ikramiye rakamıyla bunların gerçekleştirilmesi mümkün değil.

"EMEKLİLERİMİZİN ALIM GÜCÜ DÜŞÜYOR"

Her gün Türkiye'nin dört bir yanındaki yüzlerce emekliden ikramiyenin artırılması gerektiği yönünde telefon ve mesaj aldıklarını belirten Ergün, şu ifadeleri kullandı: Milyonlarca emeklimiz, en düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 lira ile bir ay boyunca geçinmeye çalışıyor. Emekli aylıklarındaki artış oranının, çarşı ve pazardaki fiyatların artış oranının gerisinde kalmasıyla emeklilerimizin alım gücü düşüyor. Böyle bir tablo söz konusuyken bayram ikramiyeleri emeklilerimizin bir derdine merhem olmalı. Bugün itibarıyla milyonlarca emekli her bir bayram için 3 bin lira olarak verilen ikramiyelerin artırılmasını dört gözle bekliyor. Bayram ikramiyeleri, emeklilerimizin bütçesine katkı sağlayacak ve adına yakışır bir düzeye yükseltilmeli. Zor durumda olan emeklilerimiz, kavuşma, kucaklaşma ve kaynaşmayı simgeleyen bayramı ağız tadıyla geçirmeli.

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Emekliler bayram ikramiyeleri konusunda müjde beklentisi içinde
Kaynak: AA / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Bence İkramiye işini kaldırın. Vermeyin. 5 'de versen az bulacaklar 10 da versen az bulacaklar. 15 de versen gene aynı olacak. 40 yaşında emekli olmuş EYT 'yi bela etmişler bir de ikramiye mi alacaklar. Ülke battı kasa boş diyorlar 10 yıldır Ama hükümet halen 10 yıldan beri maaş ikramiye aksatmadan veriyor hani kasa boştı battıydı. bu muhalefet kadar dünyada yalancı başka bir muhalefet yoktur.

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Haber YorumlarıSezgin Avcı:

Maaş alıyorsunuz, promosyon alıyorsunuz, prim alıyorsunuz bir de zam bekliyorsunuz bu ülkede herkes eşit haklara sahip ....

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