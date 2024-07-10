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Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş emekliye zam için toplantı yapacak.

Memura yapılan zammın ardından emekli maaşına zam gündemdeki yerini koruyor. Önümüzdeki günlerde milyonlarca kişinin beklediği haber için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın bir araya geleceği öğrenildi.

"EN DÜŞÜK MAAŞ YUKARI ÇEKİLEBİLİR"

Konuya ilişkin konuşan AK Partili bir yetkili, "Emekliye seyyanen zam mümkün görünmüyor, en düşük maaş yukarı çekilebilir" açıklamasında bulundu.

AK PARTİ ZAM İÇİN ÇÖZÜM ARAMAYA BAŞLADI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak. Memur emeklisine de enflasyon farkı ve toplu sözleşme hesabıyla yüzde 19,31 zam verilecek. Kök maaşı 8 bin liranın altında olan emekliler ise 10 bin lira almaya devam edecek. Bu durum tepki çekerken AK Parti kurmayları, milletvekilleri ve yerel yönetimlerden gelen geri bildirimlerin ardından çözüm arayışına başladı.

İLK FORMÜL "MAKAS DARALMASI" NEDENİYLE OLMADI

İlk aşamada kök maaşlar artırılarak en düşük maaşın 12 bin lira seviyelerinde belirlenmesi üzerinde duruldu. Ancak en düşük maaşın üzerinde alan ve uzun yıllar prim ödeyen emeklilerle en düşük maaş düzeyindeki emekliler arasındaki makas daralacağı için bu formüle şüpheyle yaklaşıldı.

İKİNCİ FORMÜLÜN YÜKSEK MALİYETİ BULUNUYOR

Bunun yerine 2 bin lira ile 2 bin 500 lira arasında bir seyyanen zam yapılarak makas korunurken en düşük maaş seviyesinin yukarı çekilmesi çalışıldı. Ancak bu bütün SGK ve Bağ-Kur emeklilerine zam yapılması anlamına geleceği için, Hazine'ye ve sosyal güvenlik sistemine çok yüksek maliyet üretecek bir formül olarak değerlendirildi.

ZAM İÇİN ÜÇÜNCÜ BİR FORMÜL ARANIYOR

Bu çerçevede hem kök maaş sorununu çözecek hem de Hazine'ye yükü çok fazla olmayacak bir çözüm arayışının devam ettiği öğrenildi. Gözler şimdi 4 ismin yapacağı toplantıya çevrildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mustafa Elitaş Abdullah Güler Mehmet Şimşek AK Parti Zam Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (21)

Vll. Murat:

zam değil en düşük maaşa ayar çekip 12 bin yapılacak..komple tüm emekliye zam var gjbi haber yapmayın

107
7
yanıtYanıtla
Mehmet Kocaoğlu:

birgün gelecek herkes en düşük emekli maaşı alacak gibi gidişat

yanıt81
yanıt1
Ömer:

3600 gün prim ödeyende 12 bin TL,10 000 gün prim ödeyende 12 bin TL. Çok büyük başarı.

yanıt64
yanıt1
Ömer:

Tamam zam vermiyorsunuzda, herkesin prim ödeme parasına göre maaş verin. Fazla ödeyenede nerdeyse hiç ödemeyenede aynı maaş.

yanıt47
yanıt1
Ömer:

Ben zam istemiyorum arkadaş, biri 3600 gün aynı primi ödüyor, diğeri aynı primi 10 000 gün ödüyor. İkisinede aynı maaşı veriyor. İnsan dellenir, çıldırır yahu.

yanıt40
yanıt1
VEFA:

Ağzınızla kuş tutsanız nafile, kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmazmış!

98
9
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Faruk Kocaman:

2028 de görüşmek uzere

84
7
yanıtYanıtla
Hikmet Bal:

bence zam vermesinler verecekleri 2 milyon sabah akşam haberlerde emekli zammı sanki bağış yapıyorlar

67
3
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Üveys Uyanık:

ancak yakaları bir araya gelmez

59
2
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Mehmet Aydinoglu:

Emekliyi Sefalete Mahkum edenler sandığa gomulecemtir tarihe bir not düştüm Emeklinin Kaynamayan tenceresinin yıkamayacagi ihtidar yoktur.

45
5
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