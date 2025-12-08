Emekli maaşlarından kesinti dönemi başlıyor! İşte etkilenecek kesim

36 maddelik yeni Torba Kanun kabul edildi. Emekli maaşlarından borç kesintisi, prim artışları, BES düzenlemeleri ve işsizlik fonundan sanayi desteklerine kaynak aktarımı gibi birçok yenilik 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

TBMM GENEL KURULU TORBA KANUNU ONAYLADI

Geçtiğimiz ekim ayında Meclis'e sunulan "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 36 maddelik düzenleme; emeklileri, çalışanları, işverenleri ve BES katılımcılarını yakından ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi için düzenlemenin öne çıkan başlıklarını değerlendirdi.

EMEKLİ MAAŞINDAN BORÇ KESİNTİSİ

SGK'ya borcu bulunan emeklilerin maaşlarından artık yüzde 25'i geçmemek üzere otomatik kesinti yapılabilecek.

Kesinti kapsamı:

Prim borçları

Genel sağlık sigortası borçları

İdari para cezaları

Yürürlük tarihi: 1 Ocak 2026

SİGORTA PRİM ORANLARI ARTIRILIYOR

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranları yükseltiliyor.

Düzenlemeden etkilenecek gruplar:

İsteğe bağlı sigortalılar

Tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışanlar

Kısmi süreli çalışanlar

Ev hizmetlerinde çalışanlar

1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

PRİME ESAS KAZANÇ ÜST SINIRI YÜKSELTİLİYOR

Asgari ücretin 7,5 katı olan üst sınır 9 kata çıkarılıyor. Bu düzenleme SGK'nın aktüeryal dengesini güçlendirmeyi hedefliyor. Yürürlük: 1 Ocak 2026

EMEKLİ SANDIĞI BORÇLANMA PRİMİ %45 OLUYOR

Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılar için borçlanma prim oranı %45 olarak uygulanacak. TSK personelinin geçmiş hizmet kabul edilen sürelerinde de aynı oran geçerli. Yürürlük: 1 Ocak 2026

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE TAHAKKUK DÜZENLEMESİ

31 Aralık 2025'e kadar üniversite hastanelerinin yaptığı tedavi hizmetlerinde tahakkuk tutarı, sözleşme bedelinin altında kalırsa aradaki fark silinecek ve Hazine tarafından karşılanacak.

İŞSİZLİK FONU'NDAN SANAYİYE KAYNAK

2026 yılında imalat sanayinde istihdamı koruma amaçlı desteklerin finansmanı için, İşsizlik Sigortası Fonu'nun 2025 prim gelirlerinin yüzde 15'ine kadar kaynak aktarılacak.

BES'TE DEVLET KATKISI DEĞİŞİYOR

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde katılımcıların yatırdığı katkı payının %30'u devlet katkısı olarak hesaplanacak. Cumhurbaşkanı bu oranı %50'ye çıkarma ya da 0'a indirme yetkisine sahip olacak.

DEĞİŞİKLİKLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ 2026'DA YÜRÜRLÜKTE

Torba Kanun;

Emekliler

Sigortalılar

BES katılımcıları

İşverenler

Üniversite hastaneleri gibi geniş bir kesimi etkileyecek.

Amaç, sosyal güvenlik sisteminin finansal dengesini korumak ve destek mekanizmalarını yeniden yapılandırmak.