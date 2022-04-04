Tek seferde dünyanın parasını yatırdı! Elon Musk, Twitter'ın en büyük ortağı oldu
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Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, sosyal medya devi Twitter'da yüzde 9,2'lik "pasif hisse" satın aldı. Yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım yapan Musk, böylece Twitter'ın en büyük ortağı oldu. Bu gelişmeyle birlikte Twitter hisseleri yüzde 26 yükseldi.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Elon Musk'ın Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse aldığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Twitter hisseleri, seans öncesi işlemlerde yüzde 26 yükseliş kaydetti.
Tesla CEO'su, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na göre 14 Mart'ta 73.486.938 Twitter hissesi satın aldı. Alınan hissenin, Twitter'ın Cuma günkü kapanış fiyatına göre 2,89 milyar dolar değerinde olduğunu bildirdi.
Bu hamle Elon Musk'ı şirketteki en büyük hissedarlardan biri yaptı. Öyle ki Musk'ın hissesi, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in yüzde 2.25'lik hissesinin dört katından fazla.
Twitter'i aktif şekilde kullanan Musk'ın platformda 80 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Musk, geçen ay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Twitter'ın ifade özgürlüğü yaklaşımından dolayı yeni bir sosyal medya platformu kurabileceğinin sinyalini vermişti.