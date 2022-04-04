Tek seferde dünyanın parasını yatırdı! Elon Musk, Twitter'ın en büyük ortağı oldu

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Elon Musk'ın Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse aldığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Twitter hisseleri, seans öncesi işlemlerde yüzde 26 yükseliş kaydetti.

YAKLAŞIK 3 MİLYAR DOLARLIK ALIM YAPTI

Tesla CEO'su, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na göre 14 Mart'ta 73.486.938 Twitter hissesi satın aldı. Alınan hissenin, Twitter'ın Cuma günkü kapanış fiyatına göre 2,89 milyar dolar değerinde olduğunu bildirdi.

EN BÜYÜK ORTAK OLDU

Bu hamle Elon Musk'ı şirketteki en büyük hissedarlardan biri yaptı. Öyle ki Musk'ın hissesi, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in yüzde 2.25'lik hissesinin dört katından fazla.

80 MİLYONDAN FAZLA TAKİPÇİSİ VAR

Twitter'i aktif şekilde kullanan Musk'ın platformda 80 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Musk, geçen ay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Twitter'ın ifade özgürlüğü yaklaşımından dolayı yeni bir sosyal medya platformu kurabileceğinin sinyalini vermişti.

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