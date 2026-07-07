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Musk'ın Starlink ısrarına Türkiye'den güvenlik engeli

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Elon Musk, Starlink uydu internetini Türkiye'ye getirmek için ısrarcı. Ancak Ankara, güvenlik endişeleri nedeniyle lisans talebine onay vermiyor. Musk'ın yöneticileri sürekli görüşmelerle girişimi sürdürüyor.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, Starlink için Türkiye'nin peşini bırakmıyor. Musk'ın yöneticileri, Ankara'ya belli aralıklarla yaptıkları ziyarette ya da internet üzerinden gerçekleştirilen görüşmelerde, uydu interneti hizmeti veren şirketi Starlink'in kapsamına Türkiye'yi de dahil etme konusunda ısrar ediyor. Türkiye, bu konuda "güvenlik" kaygısını sürdürüyor. Musk'ın, uydu interneti için lisans talebine vize çıkmıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya yapacağı ziyarette gözler, Türkiye ile ABD arasında ulaştırma, savunma ve enerji sektörlerinde yapılacak iş birliğine çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile bugün bir araya gelecek. İki liderin ajandasında savunma, ulaştırma, ticaret ve enerji sektörlerinde iş birliği konularının bulunduğu ifade ediliyor. Görüşmenin, en kritik unsurunu, Türkiye'ye yönelik savunma ambargolarının kaldırılmasının oluşturacağı belirtiliyor.

ELON MUSK'IN STARLINK ISRARI

Haberleşme sektöründe de önemli bir konu güncelliğini koruyor. Elon Musk'ın şirketi SpaceX, 2023 yılında uydu interneti hizmeti Starlink'i Türkiye'ye getirmek için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) lisans başvurusunda bulundu. BTK, başvuraya ilişkin incelemesini sürdürüyor.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu olan ABD'li iş insanı Elon Musk, Starlink'in kapsamına Türkiye'yi de dahil etme konusunda çabalarını sürdürüyor.

Musk'ın, özellikle bölge yöneticileri, Ankara'ya belli aralıklarla yaptıkları ziyarette ya da internet üzerinden gerçekleştirilen görüşmelerde, uydu interneti hizmeti veren şirketi Starlink'in kapsamına Türkiye'yi de dahil etme konusunda ısrar ediyor. Lisans sürecinin tamamlanmasını istiyor.

Ankara, bu konuda "güvenlik" kaygısını sürdürüyor. Musk'ın, uydu interneti için lisans talebine vize çıkmıyor.

Kaynak: ANKA
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