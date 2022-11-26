Elon Musk'ın satın almasının ardından reklamverenlerin üçte biri Twitter'ı bıraktı
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Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk umduğunu bulamadı. Musk dönemiyle birlikte Twitter'ın en büyük reklamverenlerin üçte biri sitede pazarlama yapmayı durdururken, milyarder iş insanı bu durumdan aktivistleri sorumlu tuttu. Reklamverenler ise şirketlerin zayıf içerik denetimi nedeniyle marka güvenliği endişesi taşıdığını kaydetti.
Twitter'ın yeni patronu Elon Musk'ın işleri beklediği gibi gitmedi. Twitter'ın başına geçmesiyle birlikte çok sayıda kişiyi işten çıkarıp yönetimde kendisini tek yetkili ilan eden, mavi tik uygulamasıyla tepki çeken Musk'a bir darbe de reklamverenlerden geldi.
Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla birlikte en büyük reklamverenlerin üçte biri sitede pazarlama yapmayı durdurdu. Bu durum, şirketin yeni sorunlarla yüzleşebileceği endişelerini artırdı.
Reklamverenlerin sayısındaki büyük düşüşün sebebi olarak Musk, aktivistlerin şirketlere baskı yaptığını öne sürse de reklamverenler zayıfladığını düşündükleri içerik denetimine dikkat çekti. Şirketlerin marka güvenliğinden endişe duyduğu için reklam vermeyi durdurmuş olabileceği belirtildi.
Musk'ın işten çıkardığı kişilerin çoğunun, hem reklam satmak hem de bu reklamların sorunlu gönderilerle beraber görünmemesini sağlamak için çalışması, şirketlerin iddiasını güçlendirdi. Mars şirketi, The Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Markamızı etkileyen önemli marka güvenliği ve uygunluk sorunlarını öğrenince, Mars eylül sonlarında Twitter'daki reklam faaliyetlerini askıya almaya başladı" dedi.
The Washington Post'un analizine göre, Twitter'a reklam vermeyi kesecek diğer büyük şirketler arasında Kellogg, Verizon ve ilaç şirketi Merck de bulunuyor. Haberde, toplamda sitenin ilk 100 reklam vereninin üçte birinden fazlasının son iki haftadır reklam vermediği belirtildi. Musk'ın şirketi devralmasından bu yana ilk 50'nin de 14'ü reklam vermedi.
Elon Musk'ın şirketi devralmasının yanı sıra ABD'deki ekonomik krizin de şirketleri reklam harcamalarını kısmaya itebileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz sene gelirinin neredeyse yüzde 90'ını lisanslamadan elde eden Twitter'ın yeni patronu Musk, bu açığı kapatmak için aboneliklere ve üyeliklere ağırlık vereceğini söyledi.