Elon Musk'ın satın almasının ardından reklamverenlerin üçte biri Twitter'ı bıraktı

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk umduğunu bulamadı. Musk dönemiyle birlikte Twitter'ın en büyük reklamverenlerin üçte biri sitede pazarlama yapmayı durdururken, milyarder iş insanı bu durumdan aktivistleri sorumlu tuttu. Reklamverenler ise şirketlerin zayıf içerik denetimi nedeniyle marka güvenliği endişesi taşıdığını kaydetti.

Twitter'ın yeni patronu Elon Musk'ın işleri beklediği gibi gitmedi. Twitter'ın başına geçmesiyle birlikte çok sayıda kişiyi işten çıkarıp yönetimde kendisini tek yetkili ilan eden, mavi tik uygulamasıyla tepki çeken Musk'a bir darbe de reklamverenlerden geldi.

REKLAMVERENLER TWİTTER'DA PAZARLAMA YAPMAYI DURDURDU

Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla birlikte en büyük reklamverenlerin üçte biri sitede pazarlama yapmayı durdurdu. Bu durum, şirketin yeni sorunlarla yüzleşebileceği endişelerini artırdı.

REKLAMVERENLER İÇERİK DENETİMİNİN ZAYIFLADIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Reklamverenlerin sayısındaki büyük düşüşün sebebi olarak Musk, aktivistlerin şirketlere baskı yaptığını öne sürse de reklamverenler zayıfladığını düşündükleri içerik denetimine dikkat çekti. Şirketlerin marka güvenliğinden endişe duyduğu için reklam vermeyi durdurmuş olabileceği belirtildi.

MUSK, REKLAM DEPARTMANINDAN ÇOK SAYIDA KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDI

Musk'ın işten çıkardığı kişilerin çoğunun, hem reklam satmak hem de bu reklamların sorunlu gönderilerle beraber görünmemesini sağlamak için çalışması, şirketlerin iddiasını güçlendirdi. Mars şirketi, The Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Markamızı etkileyen önemli marka güvenliği ve uygunluk sorunlarını öğrenince, Mars eylül sonlarında Twitter'daki reklam faaliyetlerini askıya almaya başladı" dedi.

BÜYÜK ŞİRKETLER BİR BİR TWİTTER'DAN KAÇIYOR

The Washington Post'un analizine göre, Twitter'a reklam vermeyi kesecek diğer büyük şirketler arasında Kellogg, Verizon ve ilaç şirketi Merck de bulunuyor. Haberde, toplamda sitenin ilk 100 reklam vereninin üçte birinden fazlasının son iki haftadır reklam vermediği belirtildi. Musk'ın şirketi devralmasından bu yana ilk 50'nin de 14'ü reklam vermedi.

GEÇTİĞİMİZ SENE GELİRİN YÜZDE 90'I LİSANSLAMADAN GELMİŞTİ

Elon Musk'ın şirketi devralmasının yanı sıra ABD'deki ekonomik krizin de şirketleri reklam harcamalarını kısmaya itebileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz sene gelirinin neredeyse yüzde 90'ını lisanslamadan elde eden Twitter'ın yeni patronu Musk, bu açığı kapatmak için aboneliklere ve üyeliklere ağırlık vereceğini söyledi.