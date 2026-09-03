Elektrikli Araçlarda Şarj İstasyonu Arızaları Sürüyor

Türkiye'de vatandaşlar elektrikli araçlara ilgi gösterirken, arızalı şarj istasyonları sorun olarak ortaya çıkıyor. Bu konuda şirketler çalışmalarını sürdürse de istenilen seviyeye henüz gelinemedi.

Türkiye'de elektrikli araç sayısının artmasıyla birlikte özellikle yoğun bölgelerde ve uzun yollarda şarj istasyonu arızaları ve buna bağlı bekleme süreleri önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. Arızaların giderilmesinde şirketlerin daha hızlı hareket etmesi bekleniyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2026 yılı Temmuz ayı verilerine göre, Türkiye'deki toplam elektrikli araç sayısı 464 bin 873 adet iken, buna karşılık toplam şarj noktası (soket) sayısı 46 bin 665.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Ağustos ayı verilerine göre ise 8 ayılık dönemde elektrikli otomobil satışları 105 bin 951 adet ile toplam satışlardan yüzde 18,8 pay aldı.

İstasyon sayısı hızla artsa da araç sahipleri özellikle yoğun saatlerde, tatil dönemlerinde ve ana arterlerde kuyruklara giriyor.

Bazı vatandaşlar, binalarda var olan istasyonların bakımı için başvurduklarında geç dönüş aldıklarını, bunu konuda şirketlerin daha hızlı dönüş yapmasını beklediklerini ifade ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı