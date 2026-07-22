Haberler

Elektrikli araç şarj soket sayısı haziranda 45 bini aştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de elektrikli araç şarj soket sayısı haziranda yüzde 2,09 artarak 45 bin 97'ye ulaştı. Şarj istasyonlarının kurulu gücü 3 bin 545 megavata yükselirken, yeşil şarj istasyonları tüketimin yüzde 59,42'sini karşıladı. İstanbul tüketimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soket sayısı haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,09 artarak 45 bin 97'ye çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) haziran ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 3,90 artarak 3 bin 545 megavata yükseldi.

Haziranda şarj istasyonlarının elektrik tüketimi 72 bin 530 megavatsaat oldu. Bunun yüzde 59,42'sine denk gelen 43 bin 95 megavatsaatlik kısmı yeşil şarj istasyonlarından karşılanırken 29 bin 436 megavatsaatlik tüketim ise diğer istasyonlardan sağlandı.

Yeşil şarj istasyonları, kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleyen Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası'na sahip istasyonlar olarak tanımlanıyor. Bu istasyonlar, elektrikli araçların karbon ayak izini azaltmada ve temiz enerji kullanımını teşvik etmede kritik rol oynuyor.

İstanbul tüketimde ilk sırada

Rapora göre, haziranda tüketimde ilk sırayı 20 bin 902 megavatsaatle İstanbul aldı. Bunu 9 bin 884 megavatsaatle Ankara ve 4 bin 624 megavatsaatle İzmir izledi.

Söz konusu dönemde toplam soket sayısı yaklaşık 45 bin 97'ye yükseldi. Soket sayısı mayısta 44 bin 175 olarak kayıtlara geçmişti.

Haziranda AC şarj soket sayısı 25 bin 434'e, DC şarj soket sayısı ise 19 bin 663'e ulaştı.

Öte yandan, mayısta 440 bin 327 olan elektrikli araç sayısı haziranda 450 bin 38'e yükseldi.

Kaynak: AA / Gökçe Topbaş
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber

Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü

Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir

Şah damarı kesildi! Bu yangın Putin'in planlarını alt üst edecek
FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın

FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın
Dev pitonu ip atlamak için kullanıp doyasıya eğlendiler

Böyle olur kabilenin eğlencesi! Herkes görüntüdeki aynı detaya takıldı
Yok böyle bir tanışma hikâyesi: Organ değil, aşk nakli

Yok böyle bir tanışma hikâyesi: Organ değil, aşk nakli
Türk futbolunun tarihi kulübünü satın alacaklar: 200 milyon liralık teklif

Türk futbolunun 72 yıllık kulübünü almak için 200 milyon TL'lik teklif
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem

Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem