Elektrikli araç ithalatını düzenleyen tebliğ yayımlandı

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, elektrikli araç ithali izne bağlanacak ve ithalatçı firmalardan kendi servis noktalarını kurmaları istenecek.

Elektrikli araç ithalatını düzenleyen ve izne bağlayan tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ithalatçı firmadan kendi servis noktasını kurması istenecek.

Ticaret Bakanlığının Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, elektrikli araç ithali izne bağlandı. Buna göre, Serbest Ticaret Anlaşması ve Gümrük Birliği Anlaşması kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilecek elektrikli araçlarda izin belgesi aranacak.

Tebliğde belirtilenlere göre izin belgesi düzenlenmesi için ithal edilecek aracın satış sonrası montaj, bakım ve onarımı için 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi gerekecek.

Ayrıca elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması, ithalatı yapılacak her bir marka için Türkiye'de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi, ithalatı yapılacak eşyanın imalatçısının yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması, batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilmesi, koşullarının bir arada sağlanmış olmasına dikkat edilecek.

Tebliğ bugünü takiben 30 gün sonra yürürlüğe girecek. - İSTANBUL