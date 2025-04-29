Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Bahçeli'den İBB'ye 'kaçak toplantı' tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu
Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler

Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler

Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa'yı kaosa sürükleyen elektrik kesintileriyle ilgili açıklama yapan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye'nin Avrupa ile aynı dağıtım ağı içerisinde yer aldığı hatırlatarak "Şu anda bu sıkıntıdan Türkiye etkilenmedi. Ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa'nın sistemine bağlıyız." İfadelerini kullandı.

İspanya ve Portekiz'in büyük bölümünü kapsayan geniş çaplı elektrik kesintisi yaşamı olumsuz etkiledi. Hayatı felç eden elektrik kesintisi kabine toplantısı sonrası Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'a soruldu. Bakan Bayraktar yaşanan kesinti ve sonuçlarına ilişkin kabine üyelerine de bilgilendirme yaptı.

TÜRKİYE İÇİN ENDİŞELENDİREN SÖZLER

Kabine toplantısı sonrasında da gazetecilerin sorularına yanıtlayan Enerji Bakanı Bayraktar Türkiye'nin Avrupa ile aynı dağıtım ağı içerisinde yer aldığı hatırlatarak "Şu anda bu sıkıntıdan Türkiye etkilenmedi. Ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa'nın sistemine bağlıyız." İfadelerini kullandı.

2015'TE 5 ŞEHİRDE KESİNTİLER YAŞANMIŞTI

Türkiye'de 2015 yılında İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve Diyarbakır dahil olmak üzere onlarca ildeki elektrik kesintisi yaşanmıştı. Yaşanan elektrik kesintisi nedeni ile bazı illerde 6 ila 12 saatlik enerji sıkıntısı yaşanmıştı. 2015 yılındaki kesintiye doğu ve batı arasındaki hatların bazıların bakıma alınmasından dolayı diğer hatların yoğunluğu taşıyamaması neden gösterilmişti.

İKİ ÜLKEDE KESİNTİLER 20 SAAT SÜRDÜ

İspanya ve Portekiz'de 20 saatten fazla devam eden elektrik kesintisinin neredeyse tamamen giderildiği belirtildi.

İspanya elektrik şirketi Red Electrica'dan yapılan açıklamada, trafo merkezlerinin tamamının faaliyete geçtiği, bakım işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

İspanya'nın elektrik ihtiyacının yüzde 99,16'sının karşılandığı vurgulanan açıklamada, üretimin 21 bin 265 megavat olduğu ifade edildi.

Ülkedeki demir yolu işletim şirketlerinden yapılan açıklamada, banliyö trenlerinin yüzde 50 ile 60 arasındaki yoğunlukta çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

İspanya haber ajansı EFE'nin haberinde, elektrik kesintisinden etkilenen 126 trenin 123'ünden yolcuların tahliyelerinin tamamlandığı bilgisi verildi.

Madrid Metrosu da çeşitli hatlarda yeniden hizmet vermeye başladı.

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, aksamalar ve başlayacak ticari tren seferleri hakkında bilgi vererek, bazı bağlantılar harici yüksek hızlı trenin de çalışacağını duyurdu.

PORTEKİZ'DE 6,2 MİLYON KİŞİYE ELEKTRİK SAĞLANDI

Portekiz haber ajansı Lusa'ya göre, elektrik şirketi E-Redes gece yarısı itibarıyla 424 trafo merkezinin kısmen faaliyete geçtiğini açıkladı.

Ülkede 6,2 milyon müşteriye elektrik hizmeti sağlandığını duyuran şirket, normale dönüşün ne zaman olacağının belli olmadığını ifade etti.

Dün, İspanya ve Portekiz'i geniş çaplı etkileyen elektrik kesintileri baş göstermiş ve hayatı durma noktasına getirmişti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Ekonomi
500

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Kötü bir şey olursa bizi etkiler iyi bir şey olursa Teyet geçer

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Hadi len ordan , sen neyin bakanısın ??

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme47
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSefs:

TARİMDA ENERJİDE DİŞA BAGİMLİ KALİNİRSA TABİ BU SOZLER SOYLENİR,YİNE AKLİMİZA HANİ UCACAKTİK HANİ ŞAHLANACAKTİK NE OLDUK SİMDİ...

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Kara:

tamam mum fener jeneratör herseye zam

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCem Bozkurt:

Dış güçler dümeni yolda yine demek :)

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydın şişman:

tedbir alın o zaman bakan değil misiniz

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

akp li bi adamın bedava elektrık şirketi sahıbı olduğu ülkede herşey avrupaya mı bağlı

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Ve bunlar ülkenin en kritik kurumlarından olan TEİAŞ'ı özelleştirmeye çalışıyorlar

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısefa KURAL:

enterkornekte olması ki zaten elektrik dünyada böyle birbirine bağlı ve etkiyecek doğal olarak,istenilen elektriği karşılayamadığın sürece bu durum yaşanır,Avrupa’nın çok fazla elektrik üretmesi lazım bu durumdan kurtulması için.yoksa bağlı olduğu ağ’daki elektriği çekerler ve ağ’da kim varsa herkesi etkiler.baz istasyonunun çalışmaması gibi,kim varsa o baz istasyonuna bağlı,hepsinin sinyalinin olmaması gibi.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli can:

o zaman acilen milli bir proje yapın elektrik olmazsa taş devrinden beter olunur

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.