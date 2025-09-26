Elazığ TSO'dan Kıbrıs çıkarması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından "Buluşma Gecesi" Girne'de gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından "Buluşma Gecesi" Girne'de gerçekleştirildi. Programa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İç İşleri Bakanı Dursun Oğuz, Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı, özel bir Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Meclis Başkanı Sedat Karataş, Elazığ TSO meclis ve yönetim kurulu üyeleri, KKTC Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yunus Ateş, iş insanları ve Kıbrıs'ta yaşayan Elazığlılar katıldı.

Elazığlıları Kıbrıs'ta ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Ülkemiz ve şahsımla ilgili güzel duygularınızdan, bana duyduğunuz güvenden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Zor bir seçimden çıktık. Çünkü burada bir kutuplaşma vardır. O kesin ve net. Bir tarafta Güney Kıbrıs'ta Avrupa. Bizim tarafımızda ise Anavatan Türkiye Cumhuriyeti. Buna rağmen ve hep birlikte aynı geleceğe aynı duygularla ve aynı milli-manevi değerlerle yürüyebilmenin mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Bizleri ayıran ise bayrak sevdiğimiz, millet sevgimiz, devlet sevgimiz ve ana vatana bağlılığımız. Bütün bunlar elbette bizlerin doğru yolda olduğumuzun kanıtıdır. Nitekim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki akşam önce New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda; 4 üncü kez buradan bütün dünyaya sesleniyorum. Kıbrıs'ta artık federasyon defteri kapanmıştır. Kıbrıs Türk halkı egemen bir halktır ve bir çözüm olacaksa mutlak surette bu çözüm iki devletli çözüm olacaktır. Türkiye'nin cumhurbaşkanı bunu bir kez daha bütün dünyaya tekrar ilan etmiştir. Değerli arkadaşlar işte bu büyük bir başarıdır ve sorumlu devler anlayışıdır" dedi.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan; "Biz de buraya böyle geniş katılımlı bir heyetle geldik. 35 iş insanımız ve meclis üyelerimizle birlikte Kıbrıs'a geldik. Kıbrıs'ta da kıymetli hemşerilerimiz böyle bir organizasyon yapmış. Bu organizasyondan da ziyadesiyle mutlu olduk. Böyle değerli hemşehrilerimizi, kardeşlerimizi, ablalarımızı, yeğenlerimizi burada görmenin mutluluğunu yaşadık" diye konuştu.

Program, davetlilere plaket takdimi ile son buldu. - GİRNE