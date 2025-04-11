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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Doğaltaş Fuarı'nı Ziyaret Etti

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Doğaltaş Fuarı'nı Ziyaret Etti
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nı ziyaret ederek Elazığlı mermer firmalarının stantlarını gezdi ve ilimizin tanıtımına katkı sağlayan firmalara teşekkür etti.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, dünyanın en büyük doğal taş fuarlarından biri olan Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nı ziyaret etti.

9-12 Nisan 2025 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak ve yerli- yabancı binin üzerinde firma katılım sağladığı fuarda Elazığlı mermer firmalarının satanlarını ziyaret eden Başkan Alan, "Bugün 30. Doğaltaş Mermer Fuarına katılım sağladık. Burada birbirinden değerli, birbirinden kıymetli mermer sektöründe faaliyet gösteren kıymetli hemşerilerimizin stantlarını ziyaret ederek kendilerine hayırlı olsun bol kazanlar dileklerinde bulunduk. Fuarda ilimiz firmalarının stantlarına olan yoğun ilgi, iş dünyasının temsilcisi olarak beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Elazığ firmalarımız görsellik olarak birbirinden kıymetli stantlar açmışlar. Bu fuarla, ilimizin tanıtımına çok ciddi katkılar sunuyorlar. Hem ticari anlamda hem turizm amaçlı ilimizi tanıtıyorlar. Ben kendilerine yapmış oldukları bu çalışmalardan dolayı odam ve şahsım adına kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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