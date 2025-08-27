Elazığ Ticaret Borsası, Mezopotamya Ürün Piyasası Aracı Kurumu Toplantısına Katıldı

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Erzurum'da düzenlenen Mezopotamya Ürün Piyasası Aracı Kurumu (MÜPAK) toplantısına katıldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 12 ticaret borsasının ortaklığıyla kurulan MÜPAK'ın Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzurum Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Mezopotamya ÜPAK Yönetim Kurulu Başkanı ve Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Başkan Yardımcısı Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Başkan Yardımcıları Recep Polatcan, Mustafa Demir ve Genel Sekreter Murat Çiçek ve Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Iğdır, Kızıltepe, Malatya, Nusaybin ve Ağrı Ticaret Borsaları Yönetim Kurulu Başkanları ile yetkilileri katıldı. Yönetim kurulu üyeleri, alınan kararların hem üreticiler hem de yatırımcılar açısından yeni fırsatlar doğuracağını ifade etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ; "Bölgemizin tarımsal gücünü daha etkin kullanabilmek adına ortak projelerde yer almak son derece önemlidir. MÜPAK, sadece borsalar arasında bir iş birliği değil, aynı zamanda üreticinin emeğini ve değerini koruyan bir kalkınma modeli sunmaktadır. Elazığ Ticaret Borsası olarak bu yapının aktif bir paydaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'a Meclis Başkanı Yavuz Güney'e, Genel Sekreteri Ensar Korucuk'a ve personellerine misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim. Verimli bir toplantı oldu. İnşallah bundan sonra devam edecek. Biz Elazığ Ticaret Borsası yönetim kurulu olarak toplantıya iştirak ettik. Bizde bu şirketin ortaklarından ve yönetiminden birisiyiz. Bu tür toplantılar mutlaka ilimiz başta olmak üzere herkese fayda sağlayacaktır. Çok güzel ve verimli bir toplantı oldu. Üyelerimizin ve şirketin sıkıntıları burada birinci ağza dil getirildi" diye konuştu. - ELAZIĞ