Elazığ Ticaret Borsası 2025'i değerlendirdi, 2026 hedeflerini açıkladı

Güncelleme:
Elazığ Ticaret Borsası'nın aralık ayı meclis toplantısında, 2025 yılı değerlendirilerek 2026 hedefleri ve projeleri ele alındı. Milletvekili Ejder Açıkkapı, 2025 yılında yakalanan başarılara vurgu yaparak, yeni projelerle Elazığ'a hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Elazığ Ticaret Borsası'nın aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Milletvekili Açıkkapı, Elazığ Ticaret Borsası'nın kent için önemli bir kurum olduğunu vurgulayarak, Borsa Başkanı ve yönetiminin Elazığ'a yönelik çalışmaları yakından takip ettiğini ifade etti. Açıkkapı, 2025 yılının verimli geçtiğini belirterek, hedeflerin yaklaşık yüzde 95'ine ulaşılmasının büyük bir başarı olduğunu söyledi. 2026 yılında da yeni projelerle Elazığ'a hizmet etmeye devam edeceklerini dile getiren Açıkkapı, Başkan Mehmet Ali Dumandağ ve ekibine teşekkür etti.

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ise borsada hayata geçirilen projelerde Ankara'nın ve özellikle bakanlıkların önemli destekleri olduğunu belirtti. Dumandağ, bundan sonraki süreçte de desteklerin devam edeceğine inandıklarını kaydetti.

Toplantı sonunda Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı'ya plaket takdim etti.

Toplantıya, Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen, Meclis Başkanı Aydın Torgut, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve Genel Sekreter Murat Çiçek katıldı. - ELAZIĞ

