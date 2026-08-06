Elazığ'ın ihracatı 3 kat arttı: 298 milyon dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Elazığ, yılın ilk yarısında 298 milyon dolarlık ihracata ulaşarak geçen yıla oranla ihracat rakamını 3 kat arttırdı.

2026 yılının ilk 7 aylık ihracat verileri Elazığ adına tarihi bir başarıyı ortaya koydu. TİM verilerine göre Elazığ, yılın ilk yarısında 298 milyon dolarlık ihracata ulaşarak geçen yıla oranla 3 kat arttı. Böylece Elazığ, uzun yılların ardından ilk kez ihracatta bölgenin yükselen üretim ve ihracat merkezi oldu. Bu başarının tesadüf olmadığını belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, son yıllarda hayata geçirilen yatırım odaklı çalışmaların meyvesini vermeye başladığını ifade etti. Alan, özellikle girişimlerin, sanayicilerin desteklenmesi, yatırımcıların Elazığ'a kazandırılması, ihracat odaklı üretim anlayışının güçlendirilmesi ve Ankara nezdinde gerçekleştirilen yoğun temasların ihracat rakamlarına doğrudan yansıdığını vurguladı.

Başkan Alan, "Yıl sonunda mevcut teşvik sisteminin sona ermesi halinde Elazığ'ın yeni yatırım çekme konusunda önemli bir avantajını kaybedecek ve özellikle Teknova Organize Sanayi Bölgesi'nde planlanan yatırımların olumsuz etkilenecek. Elazığ'ın son yıllarda yakaladığı üretim ve ihracat ivmesinin korunabilmesi için yatırım teşviklerinin en az 2030 yılına kadar uzatılmalıdır. Kentin sanayi altyapısını güçlendiren, üretimi artıran ve istihdama önemli katkılar sağlayan teşvik sisteminin devam etmesinin yalnızca Elazığ için değil, bölgesel kalkınma açısından da büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı