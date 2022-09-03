Elazığ haber | Elazığ'da mevsimlik işçilerin mesaisi devam ediyor

Elazığ ekonomi haberine göre Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da kadın tarım işçileri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başladıkları mesailerine, güneşin altında devam ederek ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da kadın tarım işçileri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başladıkları mesailerine, güneşin altında devam ederek ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

Elazığ'da çeşitli tarım işlerinde çalışan mevsimlik işçilerin zorlu mesaisi devam ediyor. Bu çerçevede merkeze bağlı Alatarla köyünde üretildikten sonra kurutulup ihracata gönderilen 800 ton domates için mevsimlik işçiler yoğun mesai harcıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara gelerek domates işinde hummalı bir çalışmaya başlayan erkek, kadın ve genç işçiler sıcak havaya rağmen yoğun mesai yapıyor. Büyük çoğunluğu şehir dışından gelen işçiler, saat 07.00'da mesaiye başlıyor. Yaklaşık 1 ay boyunca sıcaklığa aldırış etmeden çalışan kadınlar tarafından toplanıp, kesilerek kurutulan 800 ton domates, dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Kurutulmuş domates işinden ekonomik kazanç elde eden işçiler, böylelikle ülke ekonomisine de katkıda bulunuyor.

Şanlıurfa'dan domates toplamaya geldiklerini belirten mevsimlik işçisi Hasan Kuş, "Burada domates toplayarak çalışıyoruz. Ailemden 6 kişi ile buraya ekmek parası için geldik. Hava çok sıcak bizde bu durumdan etkileniyoruz. Sabah saat 07.00'da başlayıp akşam 19.00'a kadar çalışıyoruz" dedi.

Maddi olarak sıkıntıları olduklarını için çalıştıklarını aktaran Emine Kış, "Domates topluyoruz kesiyoruz. Sıcak havalarda çalışmak zor oluyor. Tek gayemiz ailemize ekonomik olarak katkıda bulunmak" diye konuştu.

Şanlıurfa'dan domates kurutmaya geldiklerini aktaran Pınar Ay, "Ekmek parası için buradayız. Şanlıurfa'dan 70 kişi buraya geldik. Hava sıcak ama çalışmaya devam ediyoruz. Sabah 07.00'da çalışmaya başlıyoruz. Akşam 19.00'da işi bırakıyoruz. Havaların sıcak olması bizim işimizi daha da zorluyor. Ailemize yardımcı olmak için bizlerde burada çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ