Elazığ'da yediemin otoparkında yosun tutan araçlar: 500 milyon TL'lik servet çürüyor

Elazığ'daki yediemin otoparkında yıllardır bekleyen yüzlerce aracın yosun tutarak çürümeye başladığı, yaklaşık 500 milyon TL'lik milli servetin kendi haline terk edildiği görüldü.

Elazığ'ın Hicret Mahallesi'nde hizmet veren yediemin otoparkında, çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan yüzlerce araç yıllardır bekletiliyor. Trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, tescilsiz ve belgeleri eksik olan araçlar, işlemlerinin ardından yediemin otoparklarına çekiliyor. Otoparkta uzun süredir bekleyen araçların büyük bir bölümünün yosun tuttuğu, kaportalarının paslandığı ve kullanılamaz hale gelmeye başladığı gözlemlendi. Eksiklerini tamamlayan vatandaşlar araçlarını teslim alırken, yüzlerce araç ise açık alanda zamanla doğanın etkisiyle çürümeye terk edilmiş durumda. Lüks otomobillerden iş makinelerine kadar yaklaşık 500 araç ile ortalama 300 motosikletin bulunduğu otoparkta, araçların toplam değerinin yaklaşık 500 milyon TL olduğu belirtiliyor. Yediemin otoparkı işletme sahibi Ömer Ertan, yosun tutan ve çürüyen araçların milli servet kaybı olduğunu vurgulayarak, yasal süreçlerin hızlandırılması çağrısında bulundu.

"Değeri 10 milyonun üzerinde araç var"

2009 yılından bugüne Elazığ'da yediemin otopark işletmeciliği yaptığını ifade eden Ertan, "2009 yılından beri en büyük sıkıntımız, gelen araçların bir türlü çıkmamasıdır. Elazığ küçük bir il ve yaklaşık üç tane yediemin otoparkı var. Bunlardan bir tanesi benim. Benim otoparkımda şu an 500-600 tane araç mevcut. Bu araçlar her geçen gün artıyor. Elazığ'da sadece kendi otoparkımdan bahsedeyim. Şu an burada değeri 10 milyonun üzerinde araç var. Biz ortalamasını 1 milyondan aldığımız zaman, 500 milyon sadece otoparkta yatan araba mevcut" dedi.

Araçların satışa çıkarılması halinde çok önemli bir gelir kaynağı oluşturulabileceğini ifade eden Ertan, "Bunların hepsinden devlete giden bir para var. Bir çark sistemi olarak düşündüğümüz zaman, bir araba çıktığı zaman, sigortacı sigortasını yapacak, muayene istasyonu muayenesini yapacak, lastikçi kazanacak, akücü kazanacak, bakımcı kazanacak. Hepsi bir çark sistemidir. Çark dönmeye başladığı zaman diğer çarkları döndürecek. Yıllardır bu konuyu ele alıyoruz ama yukarıdakiler bir türlü bunu duymazlıktan geliyorlar. Duymadıkları için de buradaki araçların hepsi çürümeye yüz tutuyor ve herkesin tabiriyle bir mezarlık haline geliyor. Bir an önce bu kanunların işletilmesi için gerekli ne varsa yapılmasını istiyoruz. Buradaki araçların yüzde 80'i icralıktır. Geriye kalan araçlar, yanlış park, sigortasız, ehliyetsiz, alkollü kullanılan araçlar ve suçta kullanılan araçlardır" şeklinde konuştu.

"Araçların içinde otlar yetişmeye başlamış"

Bazı araçların yosun tuttuğuna dikkat çeken Ertan, " 2009 yılında burayı işletmeye başladığımız zaman gelen araçların birçoğu hala duruyor. Zaten az önce dolaştığımızda bakıldığı zaman, araçların içinde otlar yetişmeye başlamış, çürümeye yüz tutmaya başlamış. Yani zamanında bir araç değerinde satılır, zamanında satılsaydı değeri de giderdi. Ama şu an o araç satılamaz hale geliyor, sonradan hurda niyetine gidebiliyor. Her şeyin zamanında ve süresi içinde yapılması güzeldir" diye konuştu. - ELAZIĞ