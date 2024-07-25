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Elazığ'da Uygun Fiyatlı Kebap İşletmesi

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Elazığ'da yıllardır fiyat artışı yapmayan bir işletme, herkesin kebap yiyebilmesi için uygun fiyatlarla hizmet veriyor. Enflasyona ve fırsatçılara meydan okuyan işletme, yoğun ilgi görüyor.

Elazığ'da bir işletme herkes kebap yiyebilsin diye yıllardır fiyat artışı yapmıyor. Enflasyona ve fırsatçılara meydan okuyan işletme, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Elazığ'da 15 yıldır kent merkezinde hizmet veren bir işletme, fahiş fiyat artışı yapanlara inat herkesin yemek yiyebilmesi için yıllardır uygun fiyata yiyecek satıyor. Kebap ve lahmacun başta olmak üzere bütün ızgara çeşitleri üzerine yemek çıkaran işletmede, 4 adana, 4 tavuk şiş ve 4 lahmacun 550 liradan satılıyor. Herkes tarafından ilgi gören bu kampanyadan gün içerisinde binlerce kişi faydalanıyor. Öğle saatlerinde yoğun ilgi gören işletme, öğrencilerden işçilere kadar geniş bir kesimi ağırlıyor. Temiz ve özenle hazırlanan yemekler, deneyimli çalışanlar tarafından gün içerisinde binlerce müşteriye satışı yapılıyor.

"Bu fiyata verip para da kazanıyoruz"

Bir kebabın 500 liradan satılmasına anlam veremediğini dile getiren işletme sahibi Fuat Demirbağ, "Ömrümüz halka hizmet etmekle geçti. Allah'a şükürler olsun ki 15 yıldır bu faaliyeti Elazığ'da yapıyorum. Böyle salatasıyla her şeyi ile tabak dolu. Biz sürümden kazanıyoruz. Normalde Adana kebabı batıda 300 ila 500 liradan satanlar da var. 500 liraya kebap olmaz. Her şeyin bir maliyeti olur, bin maliyeti olmaz. Ben bunları söylediğimde bazı insanların zoruna gidiyor. İnsanlara zulmederek bir yere gelemezsiniz. İki şubemde 15 tane personelim var. Biz kebap işinde sürümden kazanıyoruz. Ulusal medyada bizi eleştirenler de oldu koruyan kollayan da oldu. Allah, bizi koruyanlardan razı olsun. Bizi eleştiren taraflar işi bilmeyen taraflar. Birisi gidip Antalya'da, Adana'da herhangi bir yerde 600 liraya kıyma alıyor. 600 liraya aldığını bir kıymadan 10 şiş kebap yapıyorsun. Her bir şişi 500 liraya sattığınızda 5 bin lira bir para kazanıyorsunuz. Bunun maliyeti zaten belli 600 liraya kıyma, 10 tane ekmek, 500 lira da salatasına gitse bile 3 bin 800 lira gibi kazanç elde ediyorlar. Bu parayı kazanmak gerçekten de yanlış bir şey. Bana at eti, martı eti ve kuş eti satıyor dediler. Bu ne doyumsuzluktur böyle. İnsanları kandırmak uğruna böyle şeyler yapıyorlar. Biz bu fiyatları bu şekilde veriyoruz doğrudur ve bu işlerden de para kazandığımız da doğrudur" dedi.

"Fuat ustanın 500 liraya mal ettiği şeyi, başka yerde 2 bin liraya yakın fiyat ödeyip kalkıyorum"

Müşterilerden Murat Çalı, "Ben ve çevrem genelde burada yemek yiyoruz. Bana mangalımı en leziz bir şekilde yapıp veriyor. Ben evde yapsam bu fiyata mal edemem, bana daha pahalıya mal olur. Bize gerekli lezzeti hesaplı sunduklarından dolayı teşekkür ederim. Başka bir yere yemek yemeye gittim, şu an Fuat ustanın bana 400-500 liraya mal ettiği şeyi 2 bin liraya yakın fiyat ödeyip kalkıyorum" diye konuştu.

"Burası öğrenci için gayet uygun"

Arkadaşı ile birlikte yemek yemeye gelen öğrencilerden Ali Fırat Çelik ise "Burası öğrenci için gayet uygun. Fiyatları da gayet iyi ve hijyen kurallarına uygun yemekler yapılıyor. Lezzeti de iyi. Sürekli geliyoruz ve gayet de memnunuz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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