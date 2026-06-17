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Elektrik mühendisleri Elazığ TSO'da bir araya geldi

Elektrik mühendisleri Elazığ TSO'da bir araya geldi
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda elektrik mühendisleri, sektör sorunlarını ve çözüm önerilerini ele aldı.

Elektrik mühendisleri Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda sektör değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Elektrik Mühendisleri Odası İl Temsilciliği tarafından serbest çalışan elektrik mühendislerinin katılımıyla Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda sektör değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Elazığ TSO Başkanı İdris Alan ile çok sayıda mühendis katıldı. Toplantıda elektrik mühendisliği sektöründe yaşanan güncel sorunlar, mesleki faaliyetlerde karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri ele alındı. Katılımcılar, sektörün geleceğine yönelik ortak hareket edilmesi gereken konular üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Elektrik Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Aydın Ersöz, serbest çalışan mühendislerle bir araya gelerek sektöre ilişkin önemli başlıkları değerlendirdiklerini söyledi. Ersöz, toplantının temel amacının ortak akılla hareket etmek ve meslektaşların sorunlarına çözüm üretmek olduğunu belirtti.

Toplantıya katılan Elazığ TSO Başkanı Alan, "Başkanımız Aydın Ersöz ve değerli yönetim kurulu üyeleri odamızda sektörlerine ilişkin önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Elazığ TSO olarak tüm meslek kuruluşlarımızın ve sektör temsilcilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Odamız, şehrimizin ekonomik ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak her türlü toplantının adresidir. Yapılan istişarelerin sektör adına hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyor, katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karşılıklı görüş alışverişiyle devam eden toplantıda, elektrik mühendisliği alanında yaşanan sorunların çözümüne yönelik öneriler değerlendirilirken, meslek mensuplarının ortak hareket etmesinin önemine vurgu yapıldı. Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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