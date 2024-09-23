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Elazığ'da Antep Fıstığı Hasadı Başladı

Elazığ'da Antep Fıstığı Hasadı Başladı
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Elazığ'da 32 dönüm alanda kurulan Antep fıstığı ağaçlarında hasat başladı. Yılmaz Türkay, Gaziantep ile kıyaslandığında Elazığ'daki fıstıkların daha kaliteli olduğunu savunuyor. Yıllık ortalama 3 ton rekolte elde eden Türkay, ürünlerini yurt dışına ihraç ediyor.

Elazığ'da 32 dönüm alan üzerinde kurulan Antep fıstığı ağaçlarında hasat başlarken, toplanan fıstıklar başta yurtdışı olmak üzere iç pazarda da yoğun ilgi görüyor.

Elazığ merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gümüşbağlar köyünde ikamet eden 4 çocuk 9 torun sahibi Mehmet Hanifi Türkay (69), kentte bir ilke imza attı. Sanayide yedek parça üzerine 35 yıldır esnaflık yapan ve çevredekilerin 'Mehmetçik' lakabıyla tanıdığı Türkay, 29 yıl önce hobi olarak fıstık yetiştirmeye başladı. O dönemlerde Gaziantep'ten aldığı destekle menengiç ağaçlarına yaptırdığı aşıyla üretime başlayan Türkay, şu anda 32 dönüm arazi üzerine 2 bin ağaçla fıstık üretimi yapıyor. Elazığ'da bir ilki başararak rengi ve aromasıyla, kaliteli ve lezzetli ürünler elde eden Türkay, fıstığın başkenti olan Gaziantep'teki fıstık ihracatçılarının da ilgisini çekti. Yıllık ortalama 3 ton fıstık rekoltesi elde eden Türkay'ın ürünleri, ABD başta olmak üzere yurt dışından birçok ülkeye ihraç ediliyor. Öte yandan tarla sahibi Türkan, Elazığ'da üretilen Antep fıstıklarının Gaziantep'te üretilen fıstıklardan daha kaliteli olduğunu savundu.

"Gaziantep'in adı var, bizim fıstıklarımız daha güzel"

32 dönüm alanda 2 bin adet Antep fıstığı ağacı olduğunu belirten tarla sahibi Mehmet Hanifi Türkay, "Burada üretilen fıstıklar çok kalitelidir. Gaziantep'in adı var ama bizim fıstığımızın kalitesi daha iyi. Burada fıstıkları toplayan arkadaşlarımız, temizledikten sonra Avrupa ve özel müşterilerine gönderiyor. Kalite yönünden çok kalite bir Antep fıstığına sahibiz. Çalışmalar 4 gündür başladı. Burada toplanan Antep fıstıkları Adıyaman'ın Besni ilçesine gidecek. Orada işlendikten sonra satışı yapılacak. Bu sene geçen seneye oranla rekolte daha fazla. Geçen sene bin 750-2 bin arasıydı bu sene ise daha fazla bekliyoruz. Hasada sabah saat 06.30'da başlıyoruz akşam saat 17.00'a kadar çalışıyoruz. Şuan burada 15 kişi çalışıyor yarın 20 kişi daha gelecek. Toplamda 35 kişiyle hasadı gerçekleştiriyoruz. Elazığ'da Gaziantep'in menengiç dedikleri bizim de burada sakız ve Harput yöresinde çedene dedikleri ağaçlara aşı yaptık. Gaziantep'ten aşı yapan arkadaşları getirdim ve ağaçları aşıladılar. Kalitemizin güzel olmasının tek nedeni, hava şartlarıdır. Gaziantep'in havası sıcaklar bir anda bastırdığı için bitkiyi hemen olgunlaştırıyor. Bizim burada hava serin olduğu için fıstık yavaş yavaş olgunlaşıyor. Bundan dolayı aroma ve kalite yönünden bizim buranın fıstığı daha iyidir. Gaziantep'te bu kalitede fıstık yok. Adamlar orada ürettikleri fıstığı Avrupa'ya gönderemiyor fakat bizim buradan aldıkları fıstıkları Avrupa'ya gönderiyorlar. Bizim buranın fıstıklarının kaliteli olmasının tek sebebi hava şartlarıdır. Yoksa ürün de aynı ağaçta aynı" dedi.

Aldıkları fıstıkları Gaziantep'e götürdüğünü belirten Mehmet Gezer ise "Orada kavurduktan sonra kurutuyorum. Ondan sonra yurtdışı başta olmak üzere baklavacılar ve dondurmacılara satışını gerçekleştiriyoruz. Buranın Antep fıstığının kalitesi çok güzel. Fıstık iyi olduğu için buraya geldik ve toplayıp götüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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