Eksim Holding'in 'Genç Enerji İşe Alım Programı' yeni dönem başvuruları başladı

Eksim Holding'in, genç yetenekleri iş hayatına kazandırmak amacıyla yürüttüğü Genç Enerji Yeni Mezun İşe Alım Programı için yeni dönem başvuruları başladı. Üniversite son sınıf öğrencileri ile yeni mezunlara yönelik olarak hazırlanan özel program, adaylara tam zamanlı işe alım imkanı sunuyor. Bugüne kadar 265 genç profesyoneli Eksim Holding bünyesinde iş hayatına kazandıran programın başvuruları Şubat ayının sonuna kadar sürecek.

"Staj değil, tam zamanlı işe alım süreci"

Genç yeteneklerin kuruma kazandırılmasını yalnızca bir işe alım süreci değil, uzun soluklu bir gelişim ve liderlik yolculuğu olarak ele aldıklarını belirten Eksim Holding İnsan Kaynakları Direktörü M. Fatih Korkut şunları söyledi: "Genç Enerji Programı'yla, genç profesyonelleri iş hayatına hazırlamaya yönelik bütüncül bir model sunuyoruz. Programla, gençlerin potansiyellerini ortaya koyabilecekleri, sorumluluk üstlenebilecekleri ve değer üretebilecekleri bir çalışma ortamı sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda adayları, geleneksel staj süreçlerinden farklı olarak doğrudan işe alım sürecine dahil ediyoruz. Böylece gençlerimiz, eğitimlerini tamamlamalarının ardından profesyonel kariyerlerine hızlı bir başlangıç yapma şansına sahip oluyor. Önceki yıllarda yoğun ilgi gören Genç Enerji Programımızın bu yıl da çok sayıda başvuru almasını bekliyoruz. Şimdiden programımıza başvuracak adaylarımıza başarılar diliyoruz."

2025'te 8 bin kişi başvurdu

Genç Enerji Programı için adaylar, 28 Şubat 2026 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Programa olan ilgi yıllar içinde istikrarlı biçimde artarken sadece 2025 yılında 8 bin genç programa başvurdu. Program kapsamında geçen yıl işe alınanların şirkette kalma oranı ise yüzde 100'e yakın oldu.

Program kapsamında adaylar, genel yetenek ve İngilizce testleri, video mülakatlar, kişilik envanteri uygulamaları ile İK ve iş birimi görüşmelerini içeren çok aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçiyor. Bu süreçleri başarıyla tamamlayan adaylar, yaklaşık 5 aylık bir eğitim sürecinin ardından tam zamanlı olarak Eksim Holding bünyesinde görev almaya başlıyor. Programa başvuru ve detaylı bilgiye eksimgencenerji.com adresinden ulaşılabiliyor. - İSTANBUL