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Türkiye Cumhuriyet Merkezi Bankası (TCMB), yılın ilk faiz kararını yarın açıklayacak. Banka, geçtiğimiz ay yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizini 250 baz puan düşürmüştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yarın toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 47,5 seviyesine indirilmişti.

EKONOMİSTLER 250 BAZ PUAN İNDİRİM ÖNGÖRÜYOR

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor.

TCMB'nin 23 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Ekonomiyi derinden etkileyecek karara saatler kaldı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıCem Demirci:

750 Baz Puan İndirimi Gelir , Çok İyi Ekonomik Rahatlama Olur. Arkasından Her Şey Düzelmeye Başlar.

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

abd de tum dunyada yzude 1 lerde onlar batmiyor da biz mi dusursek batacagiz kesinlikle faiz 0 olmalıdır

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Hayal görmeye devam edelim diyorsunuz! Yahu ekonomiyi derinden etkileyecek hiç bir şey yok. Faiz inse ne olur. Bankalar yine aynı tas aynı hamam devam edecekler. Ekonomimiz battı ne yazık ki! 3 ay sonra fark edeceğiz.mayis da enflasyon tavan yapar. Ağustos sonu patlar. Şimdilik alim gücümüz yok. Olması da mümkün değil. Alt tarafı emekli maaşı ile ne bekliyoruz ki. Sabit bırakacaklar. Nasılsa maaşlar açıklandı. Hatta ben olsam 2500 baz puan artırırım. Enflasyonun önünü kesmek gerek. Ancak!

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Haber YorumlarıYilmaz Haydar:

Ülke tarihinin en yüksek faizi bana göre eskiyi hiç karıştırmıyorum çünkü eskide bu kadar döviz kuru yüksek değildi paramız kağıt olmuş değer vasfını kaybetmiş Merkez Bankası sarayın güdümünde çalışan bir şahıs var şu anda %45'e indirebilir bir dahaki sefere %40'a da indirebilir ama ne iyileşti ki indiriyorsunuz sadece gaz almadır bu en yüksek faizi tekrar göreceksiniz bu indirimden sonra avro dolar yine yükselecek ben bu işin hiç işe yaramayacağını tahmin ediyorum hiç olmadık yerde devlet para almaya çalışıyor vergi sıkıştırıyor bu da halkın üzerine büyük bir baskı yaratıyor bu açıklar kapanması kesinlikle bu şekil kapanmaz yazım çok uzun oldu kusura bakmayın daha çok söyleyecek şey var

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Haber Yorumlarıruhi kara:

Doları tutamıyoruz ki kardeşim. Faiz az bi düşse dolar yükseliyor. Bizi mahveden dövizden başkası değil

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Haber YorumlarıRahmi Demir:

Ya şu faizi 0 yapında ne olacaksa olsun

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