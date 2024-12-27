Ekonomistten asgari ücretlileri için yeni öneri

Asgari ücretlinin şartları nasıl iyileştirilebilir?

Tabii ki ekonomik ve sosyal koşulların iyileştirilmesini istiyoruz. Asgari ücretlinin ya da tüm çalışan kesimin satın alma gücünün iyileştirilmesinden bahsediyoruz. Vergi düzenlemeleriyle başlamamız lazım. Çalışanların eline geçen net ücret artırılmalı, alım gücü desteklenmiş olması lazım. Sosyal destekler gıda, barınma, ulaşım artırlabilir. Şu an yapılıyor ama bu daha da iyileştirilebilir. Çalışma koşulları iyileştirmek lazım. İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlik standartlarının daha üst noktalara getirilmesi lazım. Iş-yaşam dengesi gözetilmeli. Asgari ücretlilere yönelik ücretsiz eğtim programlarını sunulabilir.