Ekonomist Seyfettin Erdoğan: Altında yükseliş trendi devam edecek

Haberler.com'da ekonomi gündemini değerlendiren Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, 2025 yılında dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirterek, tarımda yaşanan daralma, ihracat performansı ve faiz politikalarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, 2026 yılına dair enflasyon, döviz ve altın beklentilerini de paylaştı.

"2025 YILI 2024'E GÖRE DAHA İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEDİ"

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, 2025 yılında enflasyonla mücadele politikalarının devam ettiğini belirterek, daraltıcı para ve maliye politikalarıyla dezenflasyon sürecinin sürdüğünü söyledi. Erdoğan, "2023 ile kıyasladığımızda 2024 ve özellikle 2025 yılının, 2024'e göre daha iyi geçtiğine dair bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebiliriz" dedi. Tarım sektöründe ise zirai don ve kuraklık nedeniyle üretim daralması yaşandığını vurguladı.

"ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 30 BANDINI AŞMAK ENFLASYONLA MÜCADELEYİ ZEDELER"

Asgari ücret tartışmalarına da değinen Erdoğan, artış oranının yüzde 27 seviyesinde tutulmasının ekonomik gerekçelerine dikkat çekti. Erdoğan, "Enflasyonla mücadele ettiğiniz bir ortamda asgari ücreti yüzde 40-50 bandında artırmak, uygulanan politikanın inandırıcılığını zedeler" ifadelerini kullandı. Asgari ücretin maliyet enflasyonu, talep enflasyonu ve özellikle spekülatif enflasyon riskini barındırdığını belirten Erdoğan, bazı üreticilerin ücret artışını bahane ederek etik dışı fiyat artışlarına gittiğini söyledi.

"2026'DA ENFLASYON YÜZDE 15-16 BANDINA GERİLEYEBİLİR"

2026 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşan Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, faizlerde düşüş trendinin devam etmesiyle birlikte ekonomik hareketliliğin artabileceğini ifade etti. Erdoğan, "Herhangi bir olumsuz iç veya dış konjonktür olmazsa enflasyonun yüzde 15-16'lar bandına kadar gerileyebileceğini öngörebiliriz" dedi. Altında yükseliş trendinin sürebileceğini belirten Erdoğan, yatırımcılara tek bir enstrümana yönelmek yerine dengeli portföy çağrısında bulundu.