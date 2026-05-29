Ekonomi yönetimindeki bakanlar İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü kutladı

Kabinedeki ekonomiden sorumlu bazı bakanlar, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çağ açıp çağ kapatan, gemileri karadan yürüten sarsılmaz iradenin bugün "mavi vatan"da yaşamaya devam ettiğini belirterek, "İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve şanlı ecdadımızı rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

"Sadece bir şehrin değil yüreklerin fethi"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'un fethinin inancın zirveye yükselişi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İstanbul'un fethi, imanından aldığı kuvvetle, akılla, bilimle, teknikle hedefe yürüyen bir komutan ve ordusunun zaferidir. Sadece bir şehrin değil yüreklerin fethidir. Asırlara adalet ve merhamet çağrısıdır. İki karanın sultanı, iki denizin hakanı Fatih Sultan Mehmed Han'ı, Akşemseddin ve Molla Gürani Hazretleri'ni, surlara fetih sancağını diken Ulubatlı Hasan'ı, aziz şehitlerimizi, o muhteşem zaferin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyorum. Türk milleti, bugün ecdadının izindedir. Türk gençliği, imanla yoğrulmuş ruhuyla, en ileri bilim ve teknoloji kabiliyetiyle 21. asra Türk milletinin mührünü vurmaya hazırdır."

"Vatanın her bir karış toprağına aynı fetih ruhuyla sahip çıkıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da İstanbul'un fethinin, çağ kapatıp çağ açan bir vizyonun, inancın ve koca bir medeniyet güneşinin kadim topraklarda doğuşu olduğunun altını çizerek, "Ecdadımızın bize eşsiz bir miras olarak bıraktığı bu cennet vatanın her bir karış toprağına aynı fetih ruhuyla sahip çıkıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman ordusu başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

"Bizlere düşen, fetih ruhunu güçlü Türkiye idealinde yaşatmaktır"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fethin "İstanbul, elbet fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur." müjdesine mazhar olduğunu vurguladı.

Fethin yalnızca bir şehrin alınışı değil bir medeniyet tasavvurunun tarihe mühür vurduğu büyük bir diriliş niteliği taşıdığına işaret eden Bolat, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetine sahip çıkan aziz milletin, asırlar boyunca İstanbul'u ezanla, ilimle, adaletle ve vakarla muhafaza ettiğini belirtti.

Bolat, şunları kaydetti:

"Ayasofya'dan yeniden yükselen ezanlar da bu milletin tarihine ve ruh köküne sahip çıkma iradesinin en güçlü nişanelerinden olmuştur. Bugün bizlere düşen, fetih ruhunu sadece hatırlamak değil onu ahlakta, üretimde, birlikte ve güçlü Türkiye idealinde yaşatmaktır. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü gönülden tebrik ediyor, başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere tüm ecdadımızı rahmet, minnet ve dualarla yad ediyorum."

"Kutlu fetih, aziz İstanbul'un semalarında yaşamaya devam ediyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde, çağ açıp çağ kapatan eşsiz emaneti gurur, minnet ve dualarla yad ettiğini vurguladı.

Uraloğlu, "Peygamber Efendimizin müjdesine nail olan kutlu fetih, aziz İstanbul'un semalarında yaşamaya devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve fetih uğruna can veren kahraman ecdadımızı rahmetle anıyorum. İstanbul'un fethi, imanla yoğrulmuş bir iradenin, sabrın ve teslimiyetin tarihe vurduğu mührüdür." görüşünü paylaştı.