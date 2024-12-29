Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Şanlıurfa'da düzenlenen toplantıya; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin dış ticarete olası etkileri ve yeni dönemde izlenmesi gereken politikalar değerlendirildi. Sosyal refahın güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadelede gıda üretiminin artırılmasının önemi vurgulandı. Ayrıca kamu yatırım öncelikleri ve bu alanda atılacak adımlar ele alındı. Açıklamada ayrıca, bölgelerin küresel rekabet gücünün artırılmasının ve deprem sonrası toparlanmayı sağlayacak politikaların görüşüldüğü bildirildi.