Ekmek Fiyatları Hakkında Açıklama Yapıldı

Ekmeğin 12 TL olacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ekmek fiyatları 10-12 lira olacak haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bugün ekmeğin 210 gramı 7.5 lira, 200 gramı 7 lira. Dolayısıyla ekmeğin 10-12 lira olması şu anda söz konusu değildir. Bizim gündemimizde böyle bir fiyat bugün itibariyle yoktur. Esnafın mağdur olmaması için makul fiyat artışı belirlenmiştir. Esnafın ayakta kalacağı, nefes alacağı en makul fiyat budur" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Fırıncılar Odası'nda basın toplantısı düzenleyerek ekmeğin fiyatıyla ilgili bilgi verdi. Ekmeğin 10-12 TL olacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Başkan Balcı, "Haziran ayının başında un fiyatlarındaki desteklemenin kalkmasıyla birlikte 9 ay sonra ekmek fiyatlarında yüzde 40 artış öngörmüştük. Türkiye'de ekmek kilogram fiyatının azami 35.5 lirayı geçmeyeceğini ifade ettik. Geldiğimiz noktada bugün ülke genelinde ekmeğin kilogram fiyatı azami 35.5 olarak uygulanmaktadır. Fiyat talep etme yetkisi olmayan, fırıncı esnafını temsil etmeyen kişilerin kamuoyunda ekmeğin fiyatı konusunda açıklama yapmalarını ve bunu haberleştiren kanalları doğru bulmuyoruz. Biz daha önceki toplantılarımızda bunlara itibar edilmemesi gerektiğini defalarca dile getirdik. Aynı kişilerin ekmek üzerinden ve fırıncı esnafı üzerinden siyaset yapmalarını doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

"Ekmeğin 10 lira olması şu anda söz konusu değildir"

Ekmeğin kilogram fiyatının azami 35.5 lira olarak uygulandığını söyleyen Balcı, "Son zamanlarda akaryakıta gelen zam, sektörümüzü de olumsuz etkilemiştir. Ama bu demek değildir ki bugün veya gelecek ay ekmek fiyatlarında bir değişiklik olacak. Ekmek fiyatları 10-12 lira olacak haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bugün ekmeğin 210 gramı 7.5 lira, 200 gramı 7 lira. Dolayısıyla ekmeğin 10 lira olması şu anda söz konusu değildir. Bizim gündemimizde böyle bir fiyat bugün itibariyle yoktur. Un fiyatlarını gerek biz, gerekse gerekli bakanlıklar yakından takip ediyor. Un fiyatlarında aşırı bir artış olması durumunda geçmişte olduğu gibi bugün de ilgili bakanlıklar gerekli tedbirleri alacaktır. En son 9 ay önce ekmek fiyatları değişmişti. 9 ay sonra yapılan bu yüzde 40 artışın çok makul seviyede olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ