EKK: 'Ülkemizin küresel transit ticaretteki konumunu güçlendirecek, enerji ve ticaret koridoruna dönüştürecek politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz'

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) 2026 yılının dördüncü toplantısında Türkiye'nin küresel transit ticaretteki konumunun güçlendirileceği, Türkiye'nin enerji ve ticarette işlevsel bir koridora dönüştürecek politikaların hayata geçirilmesine devam edileceği vurgulandı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) 2026 yılı dördüncü toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, küresel ekonominin belirsizliklerin ve jeopolitik gerginliklerin arttığı zorlu bir dönemde geçildiği ifade edilerek, uygulanan program sayesinde makrofinansal istikrarın önemli ölçüde güçlendiği, ekonomide kırılganlıkların azaldığı ve şoklara karşı dayanıklılığın arttığı vurgulandı.

Bölgede yaşanan gelişmelerin Türk ekonomisine olası etkilerini en aza indirmek ve piyasaların sağlıklı işleyişini sürdürmek için gerekli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, "Artan petrol fiyatlarına yönelik eşel mobil sistemi geçici olarak uygulamaya alınmış, gübre başta olmak üzere kritik tarımsal girdilere yönelik dış ticaret tedbirleri getirilmiş ve stratejik stok yönetimi güçlendirilmiştir. Turizm sektörüne yönelik destek paketi devreye alınmış ve ihracatçılarımızın kefalet limitleri artırılarak finansmana erişimleri kolaylaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Tedarik zincirlerinde değişimin hız kazandığı, yeşil ve dijital dönüşüm odaklı bir dönemde; yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretimi güçlendirmek amacıyla aktif sanayi politikalarına öncelik verildiğine dikkat çekilen açıklamada, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi ve HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile stratejik yatırımlar ve yüksek teknolojili üretimin desteklendiği belirtildi.

Öte yandan, açıklamada, KOSGEB aracılığıyla KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıran, üretim kapasitesini geliştiren, yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandıran, rekabetçiliğini güçlendiren ve inovasyon odaklı üretimlerini destekleyen adımların atıldığının altı çizilerek, "Ayrıca savunma sanayiimizin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi, ihracat ve yüksek teknoloji üretimi teşvik edilmekte bu alandaki yatırım ve Ar-Ge çalışmaları desteklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklanan 'Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Programı'na değinilen açıklamada, "Program çerçevesinde atılacak hukuki, idari, mali ve kurumsal adımlarla; ülkemizin bölgesel bir yönetim merkezi haline gelmesi, küresel transit ticaretten daha fazla pay alması, girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi ve İstanbul Finans Merkezi'nin önde gelen finans merkezlerinden biri olması hedeflenmektedir. Program çerçevesinde hayata geçirilecek yatırımcı dostu düzenlemeler, vergi teşvikleri, 'Tek Durak Büro' uygulamasıyla sadeleştirilen ve hızlandırılan bürokratik süreçler ile İstanbul Finans Merkezi (İFM) odaklı politikalar sayesinde daha rekabetçi bir yatırım ortamı oluşturulması amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Ülkemizin küresel transit ticaretteki konumunu güçlendirecek, enerji ve ticaret koridoruna dönüştürecek politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz"

Açıklama şöyle devam etti:

"İmalat sanayindeki gelişmeler ile KOBİ'lerimizin güçlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Sanayi gücümüzün korunması, geliştirilmesi ve ihracata yönlendirilmesi konusunda 'Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Programı' başta olmak üzere öngörülen adımların hızla hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır. Son dönemdeki finansal gelişmeler ele alınmış; ABD/İsrail-İran Savaşı'nın finansal piyasalar ve bankacılık sektörü üzerindeki muhtemel etkileri Kurul üyeleriyle istişare edilmiştir. İFM başta olmak üzere finansal sistemimizin küresel piyasalardan daha fazla pay almasını hedefleyen tedbirler gözden geçirilmiştir. Kamu bankalarının yurt dışında şube açmalarına ilişkin yürütülen çalışmalar ele alınmıştır. Türkiye, güçlü üretim altyapısı ve jeostratejik konumuyla önemli bir potansiyele sahiptir. Ülkemizin küresel transit ticaretteki konumunu güçlendirecek, ülkemizi enerji ve ticarette işlevsel bir koridora dönüştürecek politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı