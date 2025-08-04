EGİAD ve İZKA'dan Yeşil Dönüşüm İçin Bilgilendirme Toplantısı

Ege Genç İş İnsanları Derneği ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) iş birliğinde "Yeşil Dönüşüme Yönelik İzmir Kalkınma Ajansı Faaliyetleri ve Destekleri" başlıklı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), İzmir'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamak amacıyla İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile önemli bir iş birliğine daha imza attı. 4 Ağustos Pazartesi günü çevrim içi ortamda gerçekleştirilen "Yeşil Dönüşüme Yönelik İzmir Kalkınma Ajansı Faaliyetleri ve Destekleri" başlıklı bilgilendirme toplantısında, İZKA'nın "Üretimde Yeşil Dönüşüm" Mali Destek Programı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı" detaylı biçimde ele alındı. Toplantıya İzmir Kalkınma Ajansı Yenilik ve Girişimcilik Politikaları Birim Başkanı Dr. M. Sencer Özen ile Yeşil Büyüme Politikaları Birim Başkanı Emine Bilgen Eymirli katıldı. EGİAD üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda programların kapsamı, başvuru süreçleri, destek miktarları ve İzmir'e özgü teşvik mekanizmaları hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

"İzmir'in sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda aktif birer paydaş olmak üzere bir araya geldik"

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı toplantının açılışında yaptığı konuşmada, İzmir Kalkınma Ajansı'nın sadece mali destek sağlayan bir yapı olmadığını, aynı zamanda kentin kalkınma vizyonunu şekillendiren stratejik bir kurum olduğunu vurgulayarak, "Genç iş insanları olarak bugün burada sadece bir bilgi paylaşımı için değil; aynı zamanda İzmir'in sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda aktif birer paydaş olmak üzere bir araya geldik. EGİAD olarak bu süreçte üyelerimizi yalnızca desteklerle değil, vizyonla da buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

"Özel bir araştırma projesi çok yakında kamuoyuyla paylaşılacak"

Özhelvacı, EGİAD'ın geçmişten bu yana İZKA ile güçlü iş birlikleri geliştirdiğini belirterek, bu sinerjinin yeni projelerle daha da güçleneceğini vurguladı. EGİAD ve İZKA iş birliğiyle İzmir iş dünyasının 150 yılı aşkın tarihine ışık tutacak özel bir araştırma projesinin çok yakında kamuoyuyla paylaşılacağı müjdesini veren Özhelvacı, "EGİAD olarak yalnızca ekonomik fayda üreten değil, aynı zamanda topluma ilham veren liderler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yeşil dönüşüm sürecinde atılacak her stratejik adım, sadece şirketlerimize değil, İzmir'in sürdürülebilir geleceğine de katkı sağlayacaktır. Bu desteklerden yararlanan üyelerimizden 'EGİAD sayesinde' ifadesini duymak, bizim için en büyük mutluluk olacaktır" diye konuştu.

"Kadınlar ve gençlere ait işletmelere ilave puan sağlayacak"

Toplantıda İZKA tarafından geçtiğimiz ay ilan edilen ve toplam bütçesi 60 milyon TL olan "Üretimde Yeşil Dönüşüm" Mali Destek Programı'nın kadınlar ve gençlere ait işletmelere ilave puan sağlayacak yapısıyla dikkat çektiği belirtildi. Programın 29 Ağustos'ta sona erecek başvuru süreci öncesinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısının zamanlaması, katılımcılar tarafından da isabetli bulundu. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan ve İzmir'e özgü yatırım önceliklerini içeren "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı"nın da detayları paylaşıldı. Programın yerel sanayinin dönüşümüne katkı sağlayacak büyük ölçekli yatırımlara yol gösterici olması bekleniyor.

Toplantı katılımcıların sorularıyla interaktif bir biçimde tamamlanırken, EGİAD'ın sürdürülebilir kalkınma vizyonunu sahaya taşıma kararlılığı bir kez daha vurgulandı. - İZMİR