EGİAD, Piyasa Gelişmelerini Değerlendirdi

2024 yılının sonuna gelirken EGİAD, yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki son durumu aktarmak üzere Ak Yatırım Araştırma Bölümü temsilcileri ile dernek merkezinde "Yurt İçi ve Yurt Dışı Piyasalara Bakış" başlıklı bir seminer düzenledi.

EGİAD, 2024 yılının sonuna yaklaşılırken, yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki son durumu aktarmak üzere Ak Yatırım Araştırma Bölümü temsilcileri ile dernek merkezinde "Yurt İçi ve Yurt Dışı Piyasalara Bakış" başlıklı bir seminer düzenledi. EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ürper, açılış konuşmasında küresel ve ulusal ekonomiye dair güncel veriler ışığında ekonomik görünümü değerlendirdi. IMF ve OECD gibi uluslararası kuruluşların 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin büyüme ve enflasyon beklentilerinin yanı sıra Türkiye ekonomisine yönelik öngörüler de toplantının odak noktaları arasında yer aldı.

"2026 yılında dahi çift haneli enflasyon rakamlarıyla yaşamaya devam edeceğimiz görülüyor"

Arda Ürper, küresel ekonomi ve Türkiye'nin mevcut durumunu değerlendirerek, ekonomik belirsizliklerin devam ettiği bir dönemde dayanışmanın ve bilgi paylaşımının önemine vurgu yaptığı konuşmasında, "Küresel ekonomi karmaşık bir döngüden geçmeye devam ediyor. Uluslararası Para Fonu IMF'nin geçtiğimiz ay yayımlanan son Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisi 2024 yılı için yüzde 3,2 olarak korunurken, 2025 yılı için yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye düşürüldü. Dolayısıyla küresel ekonomik büyümenin istikrarlı, ancak zayıf kalacağı öngörülüyor. Dünya'da, Korona virüs sonrası küresel enflasyonla mücadelenin büyük ölçüde kazanıldığını söylenebilir, ancak bazı ülkelerde fiyat baskıları halen devam ediyor. Bu ülkelerin başında da maalesef ülkemiz geliyor. Türkiye ekonomisi 2024'te zorlu ekonomik şartlara sahipti. IMF'nin raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3, gelecek yıl ise yüzde 2,7 büyümesinin beklendiği ifade ediliyor. Bir başka uluslararası kuruluş olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD ise Türkiye için 2024 büyüme tahmini yükseltti ve eylül ayında açıkladığı tahmini, yüzde 3,2'den yüzde 3,5'e olarak belirledi. Ancak OECD, Türkiye ekonomisi için 2025 büyüme tahminini yüzde 3,1'den yüzde 2,6'ya düşürdü. Kuruluş, Türkiye için 2026 büyüme beklentisini yüzde 4 olarak açıkladı. Ülkemizin enflasyon rakamları da bu hafta içinde TÜİK tarafından açıklandı ve yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,09, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 29,47 olarak kayıtlara geçti. OECD, ülkemizde tüketici fiyatlarının 2024'te yıllık ortalama yüzde 58,3, 2025'te yüzde 30,7 ve 2026'da ise yüzde 17,2 artacağı tahmininde bulunuyor. Dolayısı ile ülkemizde enflasyon düşüşe geçse de 2026 yılında dahi çift haneli enflasyon rakamlarıyla yaşamaya devam edeceğimiz görülüyor" diye konuştu.

"Üçüz Dönüşüm" stratejisi ve ekonomik kalkınma hedefleri

Ürper konuşmasında, Türkiye'nin ekonomik istikrarı sağlama, dış borcu azaltma ile yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüm başlıklarında ilerlemesi gerektiğine dikkat çekerek, "2025 yılı, hem dünya hem de Türkiye ekonomisi için belirsizliklerin devam edeceği bir dönem olacak. Uluslararası alanda enerji dönüşümü ve yapay zeka teknolojilerindeki ilerlemeler, şekillendirici unsurlar olarak öne çıkıyor. Türkiye için ise makroekonomik istikrarın sağlanması, dış borcun düşürülmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bunun yanında yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve toplumsal dönüşüm unsurlarından oluşan üçüz dönüşüme yönelik yatırımlara daha fazla odaklanılmasının, ülkemiz için öncelikli hedefler arasında yer almasını sağlamalıyız" dedi. Ürper, EGİAD'ın üyelerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklerin, bu hedefler doğrultusunda yol gösterici bir rol oynadığını da ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nun başarısına da değinen Ürper, bilim ve bilginin ekonomi alanında rehberlik edici rolüne dikkat çekti. EGİAD üyelerinin de bilime dayalı stratejilerle hareket ederek, şirketlerini ve ülkeyi daha ileriye taşımaları gerektiğini ifade etti.

Toplantıda, ekonomik zorluklara rağmen güçlü ve dirençli bir iş dünyası oluşturulması için bilgi paylaşımının ve iş birliğinin önemi bir kez daha vurgulandı. İş dünyasına yön veren bu tür etkinliklerin, EGİAD'ın üyelerine ve temsil ettikleri şirketlere yol göstermeye devam edeceği belirtildi. - İZMİR