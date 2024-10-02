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Ege Mobilya Tasarım Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti

Ege Mobilya Tasarım Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti
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Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği'nin düzenlediği 4. Ezber Bozan Mobilya Tasarım Yarışması'nın ödül töreni, İzmir'de gerçekleştirildi. Yarışmaya rekor katılım sağlandığı belirtildi ve Türkiye'nin mobilya ihracatındaki hedefleri ifade edildi.

Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği (EMKOUİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 4. Ezber Bozan Mobilya Tasarım Yarışması'nın ödül töreni yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay da katıldı.

Tugay, burada yaptığı konuşmada yarışmaya rekor katılım olması ve sektöre yeni tasarımcıların kazandırılmasının çok önemli olduğunu, mobilya ihracatında dünyada 8'inci konumda olan Türkiye'nin kısa sürede 5'inci sıraya taşınma hedefinin yakalanması için ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de birlik olarak tasarıma büyük önem verdiklerini, düzenledikleri yarışmalarla Türkiye'ye yüzlerce tasarımcı kazandırdıklarını belirterek mobilya sektörünün de tasarımla dünya pazarında hızla büyüdüğünü dile getirdi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle ise dünya mobilya ihracatında Türkiye'nin payını arttırmak için çalıştıklarını belirterek, "5,4 milyar dolar mobilya ihracatımızla dünyada 8'inci sıradayız. Bundan 15 yıl öncesinde 21. sıradaydık. Amacımız dünya mobilya ihracatında 5'inci sıraya oturmak. Bu yarışmaları bu amaçla yapıyoruz. Bu yarışmaların, çalışmaların amacı pazardan daha fazla pay alabilmektir." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Tugay ve protokol, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim etti.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Ekonomi

Kültür Sanat Etkinlikler İhracat Ekonomi Türkiye izmir Ege

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