Ege Bölgesi'nde Pamuk Rekoltesi 410 Bin Ton Olması Bekleniyor

Ege Bölgesi'nde yeni üretim sezonunda kütlü (çekirdekli) pamuk üretiminin 410 bin ton olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

İzQ Girişimcilik Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, İzmir Ticaret Borsası (İTB), İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Söke, Aydın ve Manisa ticaret borsaları, Tariş Pamuk Birliği ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden temsilcilerin bulunduğu rekolte tahmin heyetinin 2025-2026 pamuk sezonuna ilişkin çalışmasının sonuçları paylaşıldı.

İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, pamuğun stratejik ürün, binlerce ailenin ekmek teknesi, sanayi, tekstil ve ihracatın bel kemiği olduğunu söyledi.

Maliyet artışı ve su kıtlığının etkisiyle pamuk ekiminin azaldığını belirten Uçak, şunları kaydetti:

"Borsamız koordinatörlüğünde uzun yıllardır yapılmakta olan pamuk rekolte tahminleri başarılı sonuçlar vermeye devam ediyor. Çalışma sonuçlarına göre bir önceki sezona göre bölgemizde pamuk ekim alanlarının yüzde 18,5 oranında azalarak 94 bin hektara düştüğü tahmin edilmiştir. Ortalama kütlü veriminin geçen yıla göre yüzde 3,9 artarak dekarda 437 kilogram olması beklenmektedir. Kütlü üretiminde rekoltenin 410 bin ton olacağını öngörüyoruz. Yeni sezonda çırçır randıman oranının yüzde 39 olacağı ve bu randıman oranı ile mahlıç pamuk üretiminin 160 bin ton olacağı tahmin edilmektedir. Bu sonuçlar son üç aylık saha ve laboratuvar çalışmaları sonuçlarında hesap edilmiştir."

Uçak, iklim koşullarına göre rekoltede kalite ve verim kaybı ortaya çıkabileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini sözlerine ekledi.