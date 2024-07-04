Ege Bölgesi İhracatı 2 Milyar 245 Milyon Dolara Ulaştı

Ege İhracatçı Birlikleri'nden Haziran ayında 1 milyar 329 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Muğla'nın Ege Bölgesi ihracatına katkısı 79 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise Haziran ayını yüzde 4 artışla 97 milyon dolar, Ege Maden İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 2 artışla 91 milyon dolar, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nin ihracatı 63 milyon dolar olarak gerçekleşti.

178 farklı ihraç pazarına ulaştık

Muğla'nın katkısı 79 milyon dolar

Ege Bölgesi, 2024 yılının Haziran ayında ihracatını 2 milyar 245 milyon dolara taşıdı. Ege Bölgesi ihracatına Muğla ise başta su ürünleri olmak üzere örtü altı, örtü üstü, madencilik sektöründen 79 milyon dolarlık katkı sağladı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Birliğimizden yapılan sanayi ürünleri ihracatımız 688 milyon dolar, tarım sektörlerimizin ihracatı 550 milyon dolara olarak gerçekleşti. Haziran ayında 178 farklı ihraç pazarına ulaştık ve 73 ülke ve bölgeye ihracatımızı artırmayı başardık. Avrupa Birliği'ne ihracatımız 2024'ün Haziran ayında 626 milyon dolarlık hacme ulaşırken, toplam ihracatımızda Avrupa kıtasının payı yüzde 53 olarak kayıtlara geçti. İhracatımızdaki ilk beş ülke; Almanya'ya 139 milyon dolar, ABD'ye yüzde 114 milyon dolar, İtalya'ya 86 milyon dolar, İspanya'ya 84 milyon dolar, Birleşik Krallık'a 73 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sürdürülebilir büyüme için düşük enflasyon şart; düşük enflasyon içinde daha çok üretim şart. Ne kadar fazla üretirsek enflasyonu o kadar düşürebiliriz. Bizim stratejimiz; 'Çok üret, çok ihraç et, enflasyon daha çabuk düşsün' olmalıdır" dedi. - MUĞLA