EFT ve havale ücretlerine zam

Düzenleme kapsamında yalnızca ücretler değil, işlem tutar basamakları da yukarı yönlü revize edildi. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, daha önce 6 bin 300 TL ile 304 bin 800 TL arasında değişen basamak aralığı, yeni tarifede 8 bin 300 TL ile 399 bin TL bandına taşındı.

ŞUBAT AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Güncellenen tarife uyarınca, farklı bankalar arasındaki para transferlerinde en düşük ücret kalemi de arttı. Buna göre, 2025'te 6,40 TL olarak uygulanan alt basamak EFT ücreti, 2026 yılı için 8,37 TL seviyesine yükseltildi. Yeni ücretlerin şubat ayından itibaren geçerli olacağı bildirildi.

2026 YILI EFT TAVAN ÜCRETLERİ

Yeni düzenleme sonrası basamaklara göre uygulanacak tavan ücretler şöyle sıralanıyor :

8 bin 300 TL'ye kadar yapılan para transferlerinde EFT ücreti 8,37 TL olarak belirlendi.

8 bin 300 TL ile 399 bin TL arasındaki işlemlerde komisyon tutarı 16,76 TL olacak.

399 bin TL'nin üzerindeki transferlerde ise alınacak ücret 209,38 TL olarak uygulanacak.

Düzenleme, bankaların para transferi maliyetlerini belirleyen üst sınırı oluştururken, uygulamada bankalar bu tutarların altında ücretlendirme yapmaya devam edebilecek.