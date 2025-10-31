Haberler

Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali Coşkuyla Tamamlandı

Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali Coşkuyla Tamamlandı
Güncelleme:
Bu yıl ikincisi düzenlenen Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali, 57 bin 500 katılımcıyla sona erdi. Festival, zeytinyağı tutkunlarını ve üreticileri buluşturdu, çeşitli etkinliklerle zeytin kültürünü tanıttı.

Balıkesir Edremit Ticaret Odası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali FestOlive Edremit, 57 bin 500 katılımcının yer aldığı büyük bir coşkuyla tamamlandı. Üç gün süren festival, zeytinyağı tutkunlarını, üreticileri ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Edremit'in zeytin kültürünü tanıtmak, zeytinyağı tadım bilincini artırmak ve tağşişle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla düzenlenen festivalde çeşitli atölyeler, söyleşiler ve konserler gerçekleştirildi. Festivale katılan vatandaşlar, bölgenin yöresel lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, "Üç gün boyunca festival alanımızı dolduran tüm ziyaretçilerimize, emeği geçen paydaşlarımıza ve destek veren sponsorlarımıza gönülden teşekkür ederiz. Zeytinyağının bereketi, Edremit'in mis kokulu rüzgarı ve sizlerin ilgisiyle FestOlive her yıl biraz daha büyüyor" ifadelerine yer verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
