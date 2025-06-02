Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Sondaj Faaliyetlerinde Sona Yaklaşıldı

Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Sondaj Faaliyetlerinde Sona Yaklaşıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, jeotermal enerji ile ısıtılacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen derin sondaj çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Projenin hayata geçmesiyle tarımsal üretim çeşitlenecek ve 1500 kişiye istihdam sağlanacak.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kurulum çalışmaları süren Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TDİOSB) MTA tarafından yürütülen derin sondaj faaliyetlerinde sona yaklaşıldı.

Çıkrıkçı Mahallesi'nde 640 dönümlük bir alanda planlanan ve jeotermal enerji ile ısıtılması hedeflenen TDİOSB'de altyapı çalışmaları hızla sürerken, Bostancı bölgesinde gerçekleştirilen derin sondaj çalışmaları yerinde incelendi. Edremit TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürü Özgür Özgüç, şantiye şefleri ve yetkililerden saha hakkında bilgi aldı.

Sera ısıtmasında birincil enerji kaynağı olarak planlanan jeotermal enerjiye yönelik yürütülen çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten yetkililer, jeotermal kaynak arama faaliyetlerinin ve altyapı çalışmalarının eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü kaydetti.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Kaymakam Ahmet Odabaş, projenin Edremit ve bölge ekonomisine sağlayacağı katkılara dikkat çekti. TDİOSB'nin hayata geçmesiyle birlikte tarımsal üretimin çeşitleneceğini, modern teknolojilerin kullanılacağını ve yaklaşık 1500 kişiye istihdam sağlanacağını ifade etti.

Kaymakam Odabaş, projenin en kısa sürede tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulacağını belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Yeni bir esir takası hazırlığındayız

İstanbul'daki 1 saatlik zirve sonrası Zelenski'den ilk açıklama
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti

Belediye mi işçiler mi? Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı

Taziye dönüşü facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı

Korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı, derinlik 5 metre
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi

Ünlü iş insanı kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba

Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu 41 yaşında kansere yenik düştü
Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali

Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Fenerbahçe seçime gidiyor? Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a karşı yeni hamle

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a karşı bomba hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.