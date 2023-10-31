Edremit Belediye Başkanı Zeytin Hasadı Etkinliğine Katıldı

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan "2. Tarımsal Üretim ve Tarladan Sofraya Gıda Güvenilirliği Bilincinin Oluşturulması" etkinliğine katıldı. Başkan Arslan, Kaymakam Ahmet Odabaş ile birlikte çocuklarla zeytin hasadı yaptı.

Türkiye'nin en önemli zeytin ve zeytinyağı üreticiliği merkezlerinden biri olan Edremit'te zeytin hasat sezonu başladı. Edremit'in en önemli geçim kaynaklarından olan zeytin ürünlerinin önemi gelecek nesiller ile paylaşıldı.

Edremit'in Güre Mahallesi'nde zeytincilik alanında faaliyet gösteren Ali Pekin Zeytin İşleme Tesisi'nde Güre Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine zeytin ve zeytin hasadı ile ilgili bilgiler verildi. Zeytinin ağaç dalından sofraya kadar olan serüveni, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından öğrencilere anlatıldı. Uygulamalı olarak gösterilen zeytin hasadında ise Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan öğrencilere eşlik etti.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Zeytinimiz ve zeytinyağımızın değerini bilmemiz gerekiyor. Bereketli toprağımızda kutsal zeytin ağacının meyvesi tane tane tarladan sofraya uzun ve meşakkatli bir yoldan geçiyor. Gelecek kuşaklara da bu bilinci aşılamak adına böyle etkinlikler çok önemli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Proje etkinliğine, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sabriye Akçay katıldı. Yetkililer tarafından proje kapsamında hafta boyunca ilkokul öğrencilerine verilecek uygulamalı eğitimin devam edeceği belirtildi.