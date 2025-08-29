Edirne Valisi, İkiz Kardeşlerin Düve İsteğini Duydu

Edirne Valisi, İkiz Kardeşlerin Düve İsteğini Duydu
Edirne'de köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet eden Vali Yunus Sezer, 15 yaşındaki ikiz kardeşlerin hayvancılıkta yaşadıkları sorunları dinleyerek, onlara proje desteği ile düve müjdesi verdi.

Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Sezer, köy kahvehanesinde talepleri dinledi.

Sohbet sırasında, ailesiyle hayvancılık yapan 15 yaşındaki ikiz kardeşler Ahmet Berk ve Talat Burak Tezcan da söz aldı.

Merada hayvanlarını otlatırken yaşadıkları sorunları dile getiren gençler, kuraklık nedeniyle suları çekilen göletlerin etrafının temizlenmesini istedi, ayrıca yaz aylarında hayvanların gölgelenmesi için meralara ağaç dikilmesi talebinde bulundu.

Vali Sezer, duyarlılıklarından dolayı ikiz kardeşleri tebrik ederek, "Ahmet ve Burak'ın istediği meraya gölgelendirme amaçlı ağaç dikelim, göletin etrafının da temizliğini yaptıralım." dedi.

Sezer'in "Başka isteğiniz var mı?" sorusu üzerine ikizler gülümseyerek, "Bir de düve alsak iyi olur." yanıtını verdi.

Bunun üzerine Vali Sezer, gençlere proje kapsamında düve desteği sağlanacağını müjdeledi.

"Valimiz bizi sevindirdi"

Ahmet Berk Tezcan, AA muhabirine, 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne bu yıl başlayacaklarını ve aynı zamanda ailesiyle hayvancılık yaptıklarını anlattı.

Gelecekte de hayvancılık yapmak istediklerini ifade eden Tezcan, "İsteklerimizi ilettik, Valimiz bizi sevindirdi sağ olsun, bize yardım edeceğini söyledi. Hayvanlarımıza su içmeye yer yoktu göletlerin etrafının temizlenmesini istedik. Meralarda ağaçlandırma istedik." dedi.

Talat Burak Tezcan da projeyle gebe düve sahibi olacaklarını ve buna da çok sevindiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi
