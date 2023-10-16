Edirne İdare Mahkemesi, Vaysal köyündeki kalker ocağı projesi için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararını iptal etti

Edirne İdare Mahkemesi, Lalapaşa ilçesi Vaysal köyünde ormanlık alana açılmak istenen kalker ocağı ve kırma eleme tesisi için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararını iptal etti. Davanın avukatı Bülent Kaçar, "Projenin ve kararın bilime aykırılığı bilirkişi heyeti raporu ile hukuka ve mevzuata aykırılığı ise mahkeme kararı ile ispatlanmıştır" dedi.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyüne ikincisi yapılması planlanan kalker ocağına verilen 'ÇED gerekli değildir' raporuna karşı köylülerin açtığı davada, Edirne İdare Mahkemesi raporu iptal etti. Köylülerin avukatı Bülent Kaçar, tesisin derhal kapatılması gerektiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI SONUCUNA VARILMIŞTIR"

"Projenin ve kararın bilime aykırılığı bilirkişi heyet raporu ile hukuka ve mevzuata aykırılığı ise mahkeme kararı ile ispatlanmıştır. Edirne İdare Mahkemesi 03.10.2023 tarihli kararıyla; faaliyet sonucu ortaya çıkacak toprak için tespit edilen alanın yeterli olmadığı, yapılacak faaliyet sonucunda orman örtüsünün zarar göreceği, rehabilitasyon planında ağaçlandırmaya ilişkin yeterli veri bulunmadığı, toprak altına serilecek kaba materyaller sıkılaştırılmadığında toprak suyunun hızla kaybına ve su sorununa yol açabileceği, ortaya çıkacak toz nedeniyle organik tarımın olumsuz etkileneceği, PTD'de yeterince tarımsal bilgilendirmeye yer verilmediği, göçmen kuşların bölgede konaklamayıp konaklamadıkları yönünde bir değerlendirme bulunmadığı, gerçekleştirilecek patlatmalar sonucunda yer altı su kanallarının zarar göreceği ve kesintiler oluşabileceği, dolayısıyla bu açılardan detaylı bir ÇED raporunun hazırlanması gerektiği anlaşılmakla, dava konusu Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Vaysal Köyü mevkiindeki Cantaş İnş. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan 89349 nolu kalker ocağı projesi için davalı idare tarafından verilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

"BAKANLIK YETKİLİLERİNE SESLENİYORUZ"

Varolan taşocağı ve kırma eleme tesisinin kapasite artışı da mahkemece iptal edildiği için, süren faaliyetin çok zararlı olduğu bu ikinci mahkeme kararıyla tamamen ortaya çıkmıştır. Çevreyi korumakla yükümlü ve görevli olan Bakanlık yetkililerine sesleniyoruz; gecikmeksizin yargı kararlarını uygulayın ve çok zararlı olduğu ortaya çıkan bu kalker ocağını ve kırma eleme tesisini derhal kapatın. Doğaya ve dört köye her gün yapılan bu işkenceyi durdurun. Hukukun ve bilimin üstünlüğüne olan inancımızla, Vaysal Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve başta Vaysal köylüleri olmak üzere tüm Lalapaşa köylülerinin haklı davalarına destek olan herkese sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz."