Edirne'de tarım üreticileri mazota gelen zamlara tepki gösterdi. Üretici Erdal Akgün, "Traktör dün 300 litre mazot yaktı. Buna can dayanır ne mal dayanır ne yürek dayanır ne de cep dayanır. Ceplerimiz yandı, tutuştu, bitti, kül oldu ama maalesef sesimizi kimseye duyuramıyoruz" dedi.

Edirne'de mısır ve buğday tarımı yapan üreticiler, mazota gelen zamları eleştirdi. Üretici Erdal Akgün, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne 34 gün önce buğday sattığını, sattığı buğdayın parasını alamadığını ifade etti. Akgün, şunları söyledi:

"MUTLAKA ÇÖZÜM BULUNMALI"

"Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ülkemizde özellikle buğday açığı varken yağlı bitkilerde müthiş bir açık varken, mazotun bu kadar pahalı olması ve zamların devam etmesi ülkedeki üretimin çok kötü noktaya geleceğinin daha şimdiden habercisidir. Bu işe mutlaka çözüm bulunmalı. Bu böyle gitmez, asla ve asla gitmez. Türkiye'mizi hem tarımda hem de hayvancılıkta daha zor günler bekliyor. Lütfen bu işe bir çare bulsunlar. Şu gördüğünüz traktör dün 300 litre mazot yaktı. Buna can dayanır ne mal dayanır ne yürek dayanır ne de cep dayanır. Ceplerimiz yandı, tutuştu, bitti, kül oldu ama maalesef sesimizi kimseye duyuramıyoruz.

"BU GÖREVİ YAPAMIYOR"

Bugün benim 34 gün oluyor Toprak Mahsulleri'ne buğdayımızı teslim edeli. Ödeme bekliyoruz, şu ana kadar bir ödememiz olmadı. Ne olursa olsun çok uzun bir süre 34 gün. Çiftçi bu kadar borçluyken herkes bir anlamda ensemizdeyken devletin bizi 30-40 gün geciktirmesine bir anlam veremiyoruz. Bizden herkes her şeyi peşin istiyor. Devlet kurumlarından alışveriş gitgide zorlaşıyor. Tarım Kredi Kooperatifi'nden bile artık malzeme almak, gübre, mazot almak çok zor. Limitlerimizi yükseltmediler. Önceden 15-20 ton mazot alırken bugün 3-4 tonda her şeyimiz bitiyor. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda sabah buğdayını boşaltan öğlenden sonra parasını alıyordu. En geç 24 saat içinde parasını alıyordu. Biz böyle bir uygulamayı bu iktidar döneminde görüyoruz. Her türlü zorluğu yaşadık, bunları yaşatmaya devam ediyorlar. Bir an önce Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçinin parasını ödemesini istiyorum. Bu konuyla ilgili de çiftçi kuruluşlarının harekete geçmesini istiyorum. Özellikle Ziraat Odaları Genel Başkanı artık uykudan uyansın diyoruz. Bu görevi yapamıyor. Ben Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanı'nı istifaya davet ediyorum."

"BU ŞARTLARDA ÇIKAMIYORUZ İŞİN İÇİNDEN"

Üretici İlhami Ergül de, "Mazot 18-19 lira civarındaydı. Mazot oldu 40 lira. Bu şartlarda çıkamıyoruz işin içinden. Günde 2-3 tane su motoru çalışıyor günde. Mısırlar var suluyoruz. 24 saat çalıştığı zaman bir tanesi 30 litre mazot yakıyor, 3 tanesi 90 litre. Benim emekli maaşım 7 bin 500 lira. Eskiden emekli maaşım 3 gün mazot parasına yetiyordu şimdi 2 gün" diye konuştu.