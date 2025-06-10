Edirne'de Organize Sanayi Bölgeleri Kırsalda İstihdamı Artıracak

Edirne'de Organize Sanayi Bölgeleri Kırsalda İstihdamı Artıracak
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Edirne'nin Keşan, İpsala ve Uzunköprü ilçelerinde yapımı süren Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), kırsalda istihdamı artırarak köyden kente göçü önlemeyi hedefliyor. İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, OSB projelerinin bölgeye katkılarını vurguladı ve çevreci gıda tümüyle tarıma dayalı sanayilerin istihdam potansiyelini artıracağını ifade etti.

Edirne'nin Keşan, İpsala ve Uzunköprü ilçelerinde yapımı süren Organize Sanayi Bölgeleri'nin ( Osb ) kırsalda istihdamı artırarak köyden kente göçün önüne geçmesi hedefleniyor.

İl Genel Meclisi İdari ve Mali İşler Komisyonu Başkanı Niyazi Yoldaş, İl Genel Meclisinin haziran ayı birinci birleşiminde Osb'lere ilişkin rapor sundu.

Raporun ardından konuşan İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, ilçelerdeki OSB çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti.

Kurulacak OSB'lerin bölgeye önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Gegeoğlu, "OSB'lerde çalışacak vatandaşlarımız, iş sonrası köydeki evine döndüğünde hayvancılık ve üretimini de sürdürebilecek. Bu yönüyle OSB'lerin kırsalda yaşamı desteklemesini son derece önemsiyoruz." dedi.

Gıda ve tarıma dayalı kurulacak çevreci OSB'lerin ciddi iş potansiyeli oluşturacağını ifade eden Gegeoğlu, yatırımların ilçeler ile çevre köylerin çehresini değiştireceğini dile getirdi.

OSB'lerin inşaat sürecine ilişkin bilgi veren Gegeoğlu, "Çalışmalar çok hızlı ilerliyor. Firmalar yavaş yavaş netleşmeye başladı. İpsala neredeyse tamamlandı, Keşan'da 7-8 firmamız hazırlıklarına başladı. Uzunköprü'de yer kesinleşti, çalışmalar başladı. Edirne OSB'de ise genişleme çalışmaları yürütülüyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Gegeoğlu, hızlı tren projesi ile sınır kapılarına yakınlığın OSB'lerin ihracat potansiyelini artıracağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi
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