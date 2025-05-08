Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Pakistan karadan vurmaya başladı

Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Kara harekatı başladı
Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

Savaşın göbeğindeki başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! DMM gerekçesini açıkladı

Hesabı neden kapatıldı? İşte kararın gerekçesi olan paylaşım
Market ve restoranlara karekod zorunluluğu getirildi

Market ve restoranlara yeni zorunluluk getirildi

Edirne'de Meralara Sulama Sistemi İle Destek

Edirne'de Meralara Sulama Sistemi İle Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Yunus Sezer, hayvancılığı desteklemek ve yem ihtiyacını karşılamak amacıyla Edirne'deki meralarda sulama sistemine geçileceğini duyurdu. Meraların etkin kullanımını artırmak için pilot uygulama olarak İpsala Paşaköy'de başlayacak projelerle yem bitkilerinin üretimi de desteklenecek.

Edirne Valisi Yunus Sezer, hayvancılığın desteklenmesi ve yem ihtiyacının karşılanması amacıyla meraların belli bölümlerinde sulama sistemine geçileceğini söyledi.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, meraların etkin ve verimli kullanılması için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

Meralardan uzun süre faydalanılamadığını belirten Sezer, "Meraları 1 ya da 2 ay kullanıyoruz. Ondan sonra meralardaki otlar kuruyor ve her şey bitiyor. Sonra sonbahara kadar meralarda doğru dürüst otlatma yapamıyoruz." dedi.

Sezer, meraların otlatma kapasitesinin artırılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Meraların sulanmasına imkan sağlayacak çalışmalar yapacaklarını bildiren Sezer, şunları kaydetti:

"Öncelikle meralarda sulama sistemini getireceğiz. Meranın belli bir bölümünü sulamamız lazım otlatma yapılması için. Suladığımız alanlarda da kaba yem bitkileri ekmemiz lazım. Bu yem bitkilerinin belli bir bölümünü köylümüz kendisi kullansın. Ama ikinci ve üçüncü biçimlerde de sulayıp, buralarda yaz boyunca kışa kadar hayvan otlatma imkanımız olsun diye bir düşüncemiz var. Bunu da pilot uygulama olarak Edirne'de inşallah gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. İlk uygulamayı İpsala Paşaköy'de yapacağız. Sonra da her ilçemizde bir merayı bu şekilde yaparak önümüzdeki yıllarda bunu yaygınlaştırmayı ve sistemi oturtmayı düşünüyoruz."

Sezer, meralarda yem bitkilerinin üretiminin artmasının maliyetleri düşüreceğini belirtti.

Üretimi desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Sezer, "Hayvancılıkla uğraşanların en büyük maliyeti yemdir. Bu yemin maliyetini ne kadar düşürürsek hayvancılığı da o kadar destekleriz ve artırırız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kosmos 482 düşüşe geçti! Riskli ülkeler arasında Türkiye de var

Türkiye risk altında! Kosmos 482 dev bir ateş topu olarak düşüşe geçti
Öldü mü öldürüldü mü? Maradona'nın hayatını kaybettiği kliniğe şafak operasyonu

Maradona'nın son nefesini verdiği kliniğe şafak operasyonu
Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için Erdoğan'dan yardım istedi

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bir istekte bulundu
2 kardeşi katleden zanlının binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı

2 kardeşi boğazlarını keserek öldüren cani binaya böyle girmiş
Boydak Holding bünyesindeki mobilya devlerinden Bellona satıldı

Türkiye'nin mobilya devi satıldı! Alanlar da yabancı değil
Ezgi Mola'nın evini işgal ettiler

Ezgi Mola'nın evine çöktüler! Büyük şok yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.