Edirne'de Çakmak Barajı Meriç Nehri İletim Hattı'nın Açılışı Gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yapımı tamamlanan Çakmak Barajı Meriç Nehri İletim Hattı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'nin İpsala ilçesindeki çeltik festivalinin ardından Uzunköprü ilçesinde, yapımı tamamlanan Çakmak Barajı Meriç Nehri İletim Hattı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından açıklama yapan Bakan Yumaklı, suyun stratejik bir sektör olduğuna dikkat çekerek, "Son 23 yılda yaklaşık 3,4 trilyon liralık yatırım yapıldı su ve sulama alanına. Yaklaşık 11 binden fazla tesisi de bu süre içerisinde devreye soktuk, vatandaşlarımızın, milletimizin, hem üretim anlamında üreticilerimizin, içme suyu anlamında da şehirlerimizin, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Gıda arz güvenliği için son derece kıymetli 72 milyon dekarlık alanı sulamaya açmış olduk. Yorulmadan, usanmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bu ülkenin pırıl pırıl mühendisleri, bu yapıların hepsinde çalışıyorlar. Bu eserlerin tamamında imzaları var" dedi.

Son 23 yılda Edirne'ye 55 milyar liralık yatırım yapıldığına değinen Yumaklı, "237 tesis inşa edildi, 9 baraj, 28 gölet bu süre içerisinde devreye alındı. 606 bin dekarlık alan da sulamaya açılmış oldu. 2,5 milyon dekarlık arazi de toplulaştırıldı bu süre içerisinde. Yani bu yatırımların gerçekleşmesi sadece bir bina yapımından ya da bir tesis yapımından ibaret değil. Diğer bütün altyapıları da toplulaştırma dahil tamamlamak durumundayız. Bu süre içerisinde 116 taşkın koruma tesisi de yine Edirne'ye yapılmış oldu. 92 bin dekarlık bir arazinin taşkından korunduğunu da söylemek istiyorum" diye konuştu.

75 milyon metreküplük bir suyu Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na aktarılacağını ifade eden Yumaklı, " Meriç Nehri'nde su aktarımına başlanan Çakmak Barajı'nda kış aylarında toplam 75 milyon metreküp su tutulacak. Şu anda içinde bulunduğumuz alan Çakmak Barajı'nın su toplama alanı. Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarma projesi bugün itibarıyla arkamda duymuş olduğunuz sesle birlikte başlamış oldu. Baraj kış aylarında yaklaşık 75 milyon metreküplük bir suyu Meriç Nehri'nden buraya aktarmak suretiyle muhafaza etmiş olacak. Tabii arkadaşlarımız daha sonra bu süreçler devam ettikçe bu toplanan su miktarını arttıracak ya da azaltabilecekler. Bu tesisin yani bu su aktarma tesisinin maliyeti yaklaşık 657 milyon TL barajla birlikte. Meriç'ten alınacak olan su 12 kilometrelik bir pompa istasyonuyla aktarma ve iletim kanalına iletilmiş olacak. Oradan da 5 kilometrelik bir başka kanala geçecek. Biraz önce açılışını yaptığımız ve çalışma sesini duyduğumuz 8 devasa pompayla birlikte de bu baraja akmış olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, "Bu alandaki, yani Edirne'deki çiftçilerimizin özellikle, İpsala'daki, Uzunköprü'deki ve bu civardaki çiftçilerimizin çok yoğun bir şekilde suyla alakalı problemleri oldu. Çünkü burayı besleyen Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri yaz aylarında, özellikle kurak dönemlerde çok ciddi düşüşler gösterdi. Elbette ekilen ürünlerin suya ve sulamaya ihtiyacı vardı. Bu dönem de ağır bir stres oluşturuyordu. Artık bu konu da tarihe karışmış durumda. Bu kadarla bırakacak mıyız? Hayır bırakmayacağız. Edirne'de olduğu gibi ülkemizin dört bir tarafında su ve sulama yatırımlarını yapmaya devam edeceğiz, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da. Vatanımıza, milletimize, üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah buradan sağlanan suyla beraber çok verimli, çok kaliteli, çok güzel, bereketli ürünler elde edilir. Hem gıda arz güvenliğimizin teminatı olur, hem de vatandaşlarımızın geliri bu manada katlanmış olur" diye konuştu. - EDİRNE