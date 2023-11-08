Edirne'de Beton Mikseri Sürücüsüne Çevre Cezası

Edirne'de çevreyi kirlettiği öğrenilen beton mikseri sürücüsüne jandarma ekipleri tarafından idari para cezası kesildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespit sonucunda, sürücüye çevreyi kirletmek suçundan ceza uygulandı ve bölge temizlendi.

Edirne'de çevreyi kirlettiği öğrenilen beton mikseri sürücüsüne jandarma ekipleri tarafından idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından, Edirne'nin merkezinde ve Enez ilçesine bağlı Küçükevren, Sultanice köyü arası devlet karayolu kenarında beton mikseri temizleyerek çevreye çimento atığı dökmek suretiyle çevreyi kirlettiği tespit edilen şahsa, çevreyi kirletmek suçundan idari para cezası kesildi. Ayrıca, sürücüye çevreye karşı daha dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı ve beton mikserinin kirlettiği bölge temizlendi. - EDİRNE