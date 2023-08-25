Edirne'de 5,5 Milyon Sazan Balığı Yavrusu Göllere Salındı

Edirne'de yetiştirilen 5,5 milyon sazan balığı yavrusu çeşitli illerdeki göllere salındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Edirne'de yetiştirilen 5,5 milyon sazan balığı yavrusu çeşitli illerdeki göllere salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Türkiye'deki iç su kaynakları için 5,5 milyon sazan balığı yavrusu yetiştirildiği aktarılan açıklamada, "Su Ürünleri Üretim Tesisi'mizde üretmiş olduğumuz 5,5 milyon sazan balığı yavrusundan 1 milyon 238 bin Çanakkale, 1 milyon 143 bin İstanbul, 546 bin Tekirdağ ve 492 bin Kırklareli olmak üzere toplam 3 milyon 419 bin yavru balığı bölge illerimize teslim ettik." ifadeleri kullanıldı.

Edirne'deki 121 gölete 2 milyon 81 bin sazan balığı yavrusu bırakıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yıl yapılmakta olan balıklandırma çalışmalarıyla birlikte son 10 yılda ilimizde 7,2 milyon sazan balığı yavrusunun göl ve göletlere bırakılmasını sağladık.

Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkündür. Kaynaklarımızın korunması, sürdürülebilirlik ve balıklandırma programının başarıya ulaşması için av aracı, balık boyu, avlanma zamanı yasaklarına uyulması, bırakılan yavruların en az bir kez üremesine imkan verilmelidir."