Edirne Belediyesinin 2024 yılı mali bütçesi onaylandı

Edirne Belediyesi'nin 2024 yılı mali bütçesi 2 milyar 864 milyon lira olarak oy birliğiyle onaylandı. Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısında bütçe görüşüldü ve Belediye Başkan Vekili Filiz Gencan Akın tarafından hayırlı olması temenni edildi.

Edirne Belediyesinin 2024 yılı mali bütçesi 2 milyar 864 milyon lira olarak onaylandı.

Edirne Belediye Meclisi kasım ayı 2. birleşimi, Belediye Başkan Vekili Filiz Gencan Akın başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Tek gündem maddesinin yer aldığı toplantıda, belediyenin 2 milyar 864 milyon liralık 2024 yılı bütçesi oy birliğiyle onaylandı.

Gencan, bütçenin Edirne'ye hayırlı olmasını diledi.

Keşan'da konser verildi

Keşan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı etkinlikleri kapsamında Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası ve Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca konser verildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonundaki konser şef Prof. Ahmet Hamdi Zafer yönetiminde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kurtuluş gününü coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

Konsere, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

İYİ Parti Edirne heyeti İstanbul'daki seçim hazırlıkları toplantısına katıldı

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, İl Başkanı Alpay Alpagut Engin ve İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla İstanbul'da gerçekleşen seçim hazırlıkları ve istişare toplantısına katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, toplantıda yerel seçimlerle ilgili konular görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Engin, kazanacak adaylarla seçime hazır olduklarını belirtti.

Tokluoğlu'ndan Karaburun'a ziyaret

MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'u ziyaret etti.

Tokluoğlu, Karaburun'a görevinde başarı dileyerek, Edirne'nin huzur ve güvenliği için görev yapan emniyet güçlerine çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Karaburun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tokluoğlu'na teşekkür etti.

Ziyarette Merkez İlçe Başkanı Oğuzhan Özcan Altınel, Kadın Aile Çocuk ve Engellilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hafife Balkan Delen ve Yönetim Kurulu Üyeleri de yer aldı.